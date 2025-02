Ángela Aguilar vive incómodo momento al ser ignorada en concierto | VIDEO

Ángela Aguilar ha desatado una nueva oleada de burlas por la reacción del público en un reciente concierto en playa del Carmen, donde la artista americana se presentó con entusiasmo, aunque vivió un momento un poco incómodo que mostró cierta antipatía por parte de la audiencia para ella.

A pesar de que Ángela Aguilar cuenta con una gran cantidad de fans alrededor de la República Mexicana, también se ha convertido en un personaje infame para la mayoría del público latino, pues es considerada por muchos como una ‘roba maridos’.

— Así se encuentra el lugar donde Ángela Aguilar se presentará esta noche en Ciudad del Carmen. ❤️‍🔥 pic.twitter.com/TrPANfR8Wb — Ángela Aguilar VIP’s 🇲🇽 (@angelitaas_vip) February 23, 2025

Esto por la reciente relación de la cantante con Christian Nodal, el hombre con quien se casó a mediados de 2024 y que antes de ella, estaba formando una familia con la rapera Cazzu. El hombre dejó de lado a la argentina y a su hija de un par de meses para vivir su historia de amor con la nieta de Flor Silvestre.

Ángela Aguilar vive incómodo momento en concierto

La artista se mostró muy contenta en su presentación, donde interpretó varios temas musicales que conforman su repertorio. Antes de iniciar una canción, la artista mexicana quiso bromear con la gente al lanzar unas preguntas donde cuestionaba al público sobre si alguna de las personas presentes eran ‘mentirosas’.

“Levanten la mano todos los mentirosos... wow, en Ciudad del Carmen nadie miente, me voy a mudar pa' acá... bueno, este, pero saben qué... saben qué... bueno pero no me griten... no tiene la culpa el que promete, si no el güey que le cree”, dijo la artista, quien tuvo que insistir en varios momentos y poner un esfuerzo extra para conseguir que el público participara.

Además mencionó: “Así que para todos esos güeyes que creen incluyéndome a mí va ésta canción”, expresó antes de comenzar a cantar el tema ‘Prometiste’ que originalmente canta su padre.

El público no tardó en comentar la situación y se burló sobre todo.