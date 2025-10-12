Cazzu pide un alto a los ataques contra Ángela Aguilar | VIDEO

Cazzu se encuentra en medio de su gira Latinaje y tras finalizar su recorrido en Argentina, se presentó en Uruguay, donde aprovechó para enviar un mensaje y pedir un alto a los ataques y críticas que reciben Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Recordemos que los famosos se vieron envueltos en una polémica cuando Christian Nodal comenzó a salir de manera pública con Ángela Aguilar apenas días después de haber terminado su relación con Cazzu, quien pocos meses antes había dado a luz a su hija Inti.

¡Christian Nodal vivió un incómodo momento! 😱

Y es que en su presentación en la Universidad Autónoma de Nuevo León, los asistentes comenzaron a gritar el nombre de su ex y madre de su hija, Cazzu, mientras su esposa Ángela Aguilar estaba tras bambalinas.

Por lo que, Nodal… pic.twitter.com/2SL2vyPJO0 — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 26, 2025

Desde entonces, diversas declaraciones y apariciones de los esposos al respecto han encendido las críticas contra ellos, mientras que la argentina ha tratado de mantenerse al margen, no sin dar un par de declaraciones que en cada ocasión rompen al Internet.

Cazzu pide un alto a las críticas contra Ángela Aguilar

Ya en el pasado la cantante ha mostrado su sororidad con Ángela, al dejar en claro que el conflicto en todo caso no sería con ella, sino que con el padre de su hija, con quien solo ve temas referentes a Inti.

Ahora, durante su concierto en Uruguay, la intérprete de ‘Con Otra’ expresó: “Siento que es un mensaje que pasa el tiempo y sigue siendo necesario, así que como La Jefa de toda esta situación, les quiero pedir, más odio, basta”, señaló.

“Basta de bardearse en las redes, de pelear por ahí por la razón que sea, basta. Todo amor, somos amor. Este mundo necesita más amor”, sentenció brevemente la escritora antes de seguir con su show.

Que nivel de madurez e inteligencia emocional tiene cazzu, mil respetos, esto si es tener un corazón sano,no como otritas que en vez de parar a su fandom tiran más armas para que ataquen más y se lavan las manos de yo no hice nada, y hablando de sororidad femenina.. pic.twitter.com/PwGxSqH2Ip — Michelle Samaniego (@Michellsmanieg1) October 12, 2025

Aseguran que Ángela Aguilar le tiró a Cazzu

El mismo días en que ‘La Jefa’ emitió sus declaraciones, en redes sociales comenzaron a criticar a Ángela por una foto que subió en la que la podemos ver con un collar que llamó la atención.

Y es que una nueva teoría que surgió en redes sociales apunta a que o Nodal le regaló exactamente las mismas joyas a su esposa que a Cazzu o por el contrario, que mandaron a hacer unas iguales a la joyería de confianza del artista.

Como fuera, los comentarios no se hicieron esperar y te dejamos algunos a continuación: