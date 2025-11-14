¿Christian Nodal llevó zapatos enormes a los Latin Grammy 2025? VIDEO real de su look

Este jueves, Christian Nodal y Ángela Aguilar dieron mucho de qué hablar en redes sociales. No solo porque el cantante de regional mexicano decidió ignorar a su esposa cuando agradecía por haber ganado al Mejor Álbum de Música Ranchera, sino también por la apariencia de ambos.

Critican los zapatos de Christian Nodal para los Latin Grammy 2025

No solo Ángela Aguilar fue criticada por llevar un look que no les gustó a muchos, pues también Christian Nodal recibió varias críticas por los zapatos que supuestamente decidió llevarse en esta edición de los Latin Grammy, por lo que nadie permaneció indiferente a su aparición.

A través de redes sociales, el público comenzó a comentar sobre varios detalles sobre el cantante de ‘Cazzualidades’, quien apareció en la alfombra roja de los premios a la música latina vestido con un traje gris.

TE RECOMENDAMOS: Lució un vestido naranja Ángela Aguilar recibe críticas por su look en los Grammys 2025

Combinó el traje con una camisa negra y varios accesorios como anillos, lentes y un collar tejano. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron sus zapatos, ya que en redes sociales comenzó a circular que la celebridad eligió unos bastante altos, con plataforma y tacón, de color negro.

Estos zapatos causaron fuertes reacciones en redes sociales, por quienes no les parecía que estuviera bien que el famoso hubiera elegido dichos zapatos para una gala tan importante. En ese sentido, Internautas decían:

"Quisiera poder andar en tacones como Nodal“.

"Al rato va a traer unos como los de Kiss o Marylin Manson“.

“Nodal dura más con los tacones que yo”.

“El pigmeo entaconado”.

“Con razón no encontraba mis botas anoche”.

Para muchos, fue así como el artista consiguió verse más alto que su esposa, ya que en otros momentos donde los hemos visto juntos, es evidente que ella mide un poco más que él, pero en esta ocasión, él logró sacarle algunos centímetros de diferencia.

Sin embargo, resulta que las fotos de Christian Nodal y Ángela Aguilar donde él aparece en tacones no era real, sino una edición. En los videos originales, podemos ver que el artista luce unos zapatos con un tacón bastante más discreto.