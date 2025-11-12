¿Nodal no sabe que se va a casar por la Iglesia? Responde confundido | VIDEO

¿Nodal no sabe que se va a casar por la Iglesia? Responde confundido

Christian Nodal se encuentra, una vez más, en el ojo del huracán en redes sociales y en los medios de espectáculos. Esto sucedió después de que el cantante fuera sorprendido con una pregunta sobre su boda por la Iglesia con Ángela Aguilar.

La noticia de la celebración de la próxima ceremonia religiosa de la pareja fue difundida por la hija de Pepe Aguilar hace unos días, sin embargo, todo parece indicar que el intérprete de “No Te Contaron Mal” no estaba enterado.

El intérprete de “Botella tras botella” llegó ayer a Las Vegas para asistir a la gala de los Latin Grammy, donde fue abordado por varios paparazzi que quisieron saber más acerca de su próxima boda religiosa, la misma que su esposa Ángela Aguilar anunció recientemente.

La semana pasada, la cantante reveló a sus seguidores que la ceremonia por la Iglesia se llevaría a cabo en mayo de 2026, por lo que los reporteros aprovecharon el momento para pedirle detalles a Nodal.

Nodal y Ángela Aguilar celebran un año de matrimonio ı Foto: IG @nodal

Sin embargo, el artista de Sonora reaccionó con cierta confusión ante la pregunta. Al principio, pareció que no entendía de qué hablaban, pues respondió: “Ya estoy casado. ¿De qué hablan? Ah, la boda, claro, sí”.

Tras esa breve declaración, Christian Nodal optó por mantener una actitud reservada y evitar dar información adicional sobre el evento. Incluso se le vio con algo de nerviosismo ante las cámaras.

Cuando los periodistas insistieron, el cantante se limitó a decir cómo imaginaba la ceremonia: “Bien mexicanota”. Esa expresión fue suficiente para que el momento se hiciera viral y provocara una ola de comentarios entre usuarios de redes sociales.

Algunos internautas interpretaron su discreción como una forma de proteger su vida privada y mantener su relación lejos de la polémica. Mientras tanto, otros se burlaron de la pareja, insinuando que Ángela Aguilar ya estaba organizando la boda “sin avisarle al novio”, pues la respuesta de Nodal fue bastante ambigua y su actitud poco entusiasta.

@edendorantes1 CHRISTIAN NODAL Lo captamos en EXCLUSIVA y nos habla brevemente sobre su boda religiosa así ocurrió el encuentro con nuestro lente . También que nos dijo de la gira por Estados Unidos de su esposa ÁNGELA AGUILAR . si te gusta el video comenta y comparte . #christiannodal #bodareligiosa #angelaaguilar #gira #cantante sígueme en YouTube y Facebook Eden Dorantes Oficial ♬ sonido original - Eden Dorantes Oficial

Ángela Aguilar reveló la fecha en que celebrará una boda por la Iglesia con Nodal

En julio de 2024, Ángela Aguilar y Christian Nodal contrajeron matrimonio en México. Sin embargo, tiempo después el cantante de regional mexicano reveló que su unión con la artista había ocurrido meses antes, específicamente durante su viaje a Roma en mayo de ese mismo año.

En ese contexto, la semana pasada la hija de Pepe Aguilar reveló a sus fans que se casará por la Iglesia en 2026. “¡Vayan a mi boda, me voy a casar! En mayo", comentó la joven mientras firmaba algunos autógrafos después de un concierto.