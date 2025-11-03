Ángela Aguilar desata polémica por comparaciones con la Virgen María | FOTO

Ángela Aguilar ha dado de qué hablar nuevamente, ahora por compartir un mensaje de una seguidora por el que aseguran que la están comparando con la Virgen María, una de las figuras más importantes de la religión católica.

Es bien sabido que desde hace tiempo, Ángela Aguilar se ha convertido en una personalidad infame, duramente criticada por tener actitudes que son tachadas de soberbias y declaraciones desafortunadas.

¿Comparan a Ángela Aguilar con la Virgen María?

El mensaje que generó polémica en esta ocasión es de una seguidora de la cantante, quien trataba de levantar los ánimos de la famosa con un mensaje de fe en Dios. Sin embargo, el mismo fue considerado por muchos como exagerado e irrespetuoso.

“En medio de tanto ruido y juicio, quiero recordarte que tu valor no depende de lo que se dice de ti”, comienza el mensaje de la seguidora, quien tenía la atención de animar la celebridad a pesar de las olas de críticas que recibe.

El momento polémico llegó después, cuando expresó: “Recuerda a María, que no necesitó explicar lo que solo Dios entendía. Ella guardaba todo en su corazón, y en ese silencio encontraba la fuerza más grande: la de confiar plenamente en el amor divino, Dios”.

El mensaje es aún más extenso y habla de lo importante que es a veces guardar silencio ante la adversidad como una manera sabia de afrontar los momentos oscuros. “Tu música y tu vida pueden seguir siendo un reflejo de belleza, incluso en medio del dolor”, dijo.

Mensaje de una fan a Ángela Aguilar. ı Foto: IG: @angela_aguilar_

La cantante reaccionó al mensaje con un agradecimiento para sus fans que le envían mensajes de apoyo en medio de las críticas y señalamientos que recibe.

A pesar del mensaje, el público consideró que en el mismo, parecía que la seguidora estaba comparando a Ángela Aguilar con la Virgen María. Esto desató indignación y molestia por quienes acusaron de blasfemia a la mujer y a la cantante por compartirlo. Te dejamos algunas reacciones: