Belinda se disfraza como Greta Gremlin y deslumbra en el Beliween 2025

La noche del Beliween 2025 por fin llegó y fue una mezcla de sorpresas y misterio que encantó a todos los invitados. La anfitriona, Belinda, volvió a superar las expectativas este año al usar un disfraz muy divertido y elegante. Gritos y aplausos se hicieron presentes cuando, en medio del escenario, apareció la cantante caracterizada de Greta Gremlin, la icónica gremlin femenina del clásico cinematográfico Gremlins 2: The New Batch.

La también actriz eligió para esta fiesta de disfraces El Castillo del Terror, ubicado en Avenida Universidad, Ciudad de México. La celebración anual se llevó a cabo en un ambiente lleno de telarañas, ouijas luminosas y luces rojas. La intérprete anunció a los asistentes que la edición 2025 de su tradicional reunión no sería solamente una fiesta, sería “un ritual”.

Belinda, quien se ha declarado fanática de los disfraces, deslumbró anoche durante el tradicional Beliween 2025, una fiesta de disfraces celebrada por la cantante cada año, en el marco de Halloween.

El disfraz de la artista se caracterizó por ser muy realista. Usó la piel verde intensa, orejas puntiagudas, un vestido que de animal print y tacones muy altos; además usó una peluca rizada en color verde y uñas postizas largas. Sin duda, todo el conjunto estuvo pensado para asombrar a sus invitados y celebrar Halloween con mucho estilo.

Belinda brilló por su impresionante caracterización y tuvo una entrada triunfal, como la anfitriona que era. La cantante apareció en medio del escenario del Beliween 2025, luego bajó por una escalera desde un pequeño podio, flanqueada por cuatro mujeres vestidas con velas, y saludó a sus invitados con una sonrisa.

El espectáculo incluyó luces parpadeantes, un DJ en escena y una barra de cócteles tematizados donde se podía encontrar “veneno de gremlin” y “kiss & bite”.

Belinda se disfraza de Greta la gremlin ı Foto: Captura de pantalla IG @belindapop

Invitados destacados del Beliween 2025:

Algunas personalidades del mundo del espectáculo que fueron invitadas al Beliween 2025 fueron Eduardo Capetillo, Karol Sevilla, Lele Pons, Luis Gerardo Méndez, Kunno, Yeri Mua, Wendy Guevara, Martín Barba, Lalo Brito, Erik Rubín, Mía Rubín y su novio Tarik Othón.

Además, estuvo presente Majo Aguilar, quien deleitó al público con una presentación sorpresa con Belinda al interpretar “Como la Flor” de Selena Quintanilla. Otro momento memorable fue ver a Aislinn Derbez disfrazada de Aarón Abasolo, un personaje icónico de su papá. Eugenio Derbez.