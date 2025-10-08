Filtran VIDEO de Belinda con Lupillo Rivera, ¿confirma que fueron novios?

Se ha filtrado una foto y un video en el que podemos ver a Belinda junto a Lupillo Rivera en un momento en el que aseguran, se encontraba en una relación con el cantante de regional mexicano, lo que ha despertado nuevamente la polémica en torno al tema.

Y es que fue en su reciente libro biográfico que Lupillo Rivera no solo aseguró que fue novio de Belinda, pues aseguró que planeaban tener gemelas antes de que supuestamente, la artista le fuera infiel, cosa de la que él se habría enterado por una nota periodística.

Belinda y Lupillo Rivera ı Foto: IG @belindapop/@lupilloriveraofficial

Cabe mencionar que hace un par de semanas, la cantante de ‘La Mala’ se pronunció sobre las declaraciones de ‘El Toro del Corrido’, al señalar que “no habla de personas irrelevante” y que está acostumbrada a que “siempre usen su nombre para todo tipo de cosas”.

Filtran video de cuando Belinda y Lupillo Rivera supuestamente eran pareja

Fue la página de Instagram de fans de Rivera conocida como Team Peloteros Oficial, que publicaron una foto en donde podemos ver a ambos artistas sentados en el patio de una casa, donde se ve que hay una botella de vino blanco.

Él toca la nariz de Belinda, cuyo rostro aparece cubierto casi por completo con su cabello rubio largo. Además, podemos ver que llevar ropa con un estampado floral, mientras el famoso está vestido completamente de negro. “Le quisieron decir mentiroso al patrón, pues agárrense”, advirtió.

Filtran video de cuando Belinda y Lupillo Rivera ı Foto: IG: @teampeloterosoficial

Al poco tiempo, la página compartió un video más, en el que vemos a Belinda con Lupillo en una fiesta donde hay mariachi. Se escucha el mariachi, así como la voz de la cantante en sus recientes declaraciones de lo dicho por él.

“Irrelevante pero nunca negado”, dice la publicación que muestra los famosos mientras bailan pegadito. Él la sostiene de la cintura y la pega a su cuerpo, mientras que ella se ríe. Si bien sus rostros se muestran algo cerca, ella aleja la cabeza hacia atrás y nunca aparece algún beso entre los dos.

Algunos comentarios son:

"Solo miro una mujer cordial bailando y un hombre tratando de besarla“.

"Los verdaderos hombres no tienen memoria“.

“Belinda en su momento más humilde”.

“Lupillo callando bocas”.

"Beli hasta se aleja cuando él intenta acercarse“.

“Eso no prueba nada, mientras Belinda lo niegue, nos hacemos los ciegos“.

Por este motivo, el video de Belinda y Lupillo Rivera bailando, para muchos no confirma que haya existido una relación de noviazgo entre los dos; por otro lado, hay quienes defienden a la cantante.