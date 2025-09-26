El cantante Lupillo Rivera reveló con pesar que su capacidad auditiva se ha visto muy afectada desde hace tiempo. Aseguró que no escucha cuando sus hijos le hablan, por lo que el padecimiento está afectando su vida personal.
Pero no sólo eso, también su carrera en los escenarios podría irse para abajo, pues afirma que con esfuerzo se guía de las vibraciones para interpretar sus canciones durante sus conciertos.
“La gente ve a Lupillo Rivera en el escenario, fuerte, sonriente, pero detrás hay una realidad que me duele aceptar”, expresó el artista de regional mexicano.
Lupillo Rivera muestra las fotos de su oído destruido: ‘Ya no escucho nada’
Lupillo Rivera compartió a través de Instagram que hace algún tiempo comenzó a perder la audición, dicha situación se sabía desde que participó en La Casa de los Famosos All-Stars. Actualmente, dijo, ya no oye nada con un oído, y con el otro apenas conserva un poco de capacidad auditiva: “Con este ya no escucho nada, y con el otro me queda muy poquito”.
Para que el público se diera una idea de su problema, el cantante comentó que ya no escucha las alarmas por las mañanas, no percibe cuando su equipo intenta despertarlo. Incluso, afirmó, a veces ni siquiera puede oír con claridad la voz de sus propios hijos, algo muy doloroso para él.
“No escucho las alarmas en la mañana, no escucho cuando mi equipo me despierta, y lo que más me duele… a veces ya ni puedo escuchar bien cuando mis propios hijos me hablan. Eso me parte el alma“, escribió.
También Lupillo Rivera reveló que, durante los conciertos, se guía por las vibraciones del escenario para poder seguir el ritmo, y aunque el público difícilmente lo nota, reconoció que le resulta duro cantar así.
“En los conciertos me guío por la vibración del escenario, pero, aunque el público no lo note, la verdad es que batallo mucho. Y sí… he llorado, porque duele no poder estar al 100 como siempre lo he estado para ustedes“, continúa el cantante.
Lupillo Rivera hizo un llamado a sus fans a cuidar la salud, a acudir al médico y atenderse a tiempo. “Hoy les digo de corazón: cuídense, vayan al doctor, atiéndanse a tiempo. Uno piensa que nunca le va a pasar nada, hasta que un día ya no puedes hacer lo que más amas como antes”, expresó.
A pesar de las dificultades, aseguró que seguirá luchando, ya que su familia y su público son su mayor motivación.
