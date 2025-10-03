Alfredo Adame defiende a Belinda de Lupillo Rivera: ‘Es un tipo vulgar’ | VIDEO

Alfredo Adame salió en defensa de Belinda, después de ser cuestionado sobre las declaraciones que realizó Lupillo Rivera del supuesto noviazgo que tuvo con la cantante, cosa que relató en su libro autobiográfico y donde aseguró que ella quería tener un hijo suyo.

Alfredo Adame ataca a Lupillo Rivera por declaraciones sobre Belinda

Con su particular estilo, Alfredo Adame dejó ver su molestia ante las declaraciones de Lupillo Rivera sobre Belinda, dudando que la joven, de haber estado con él, realmente se haya mostrado ilusionada por formar una familia con él.

Belinda y Lupillo Rivera ı Foto: IG @belindapop/@lupilloriveraofficial

En un encuentro con los medios de comunicación, el conductor se lanzó con todo contra ‘El Toro del corrido’ y lo tachó de ser un ‘mentiroso’, al decir que la intérprete de Luz sin gravedad no podría tener algún interés en formar familia con el hermano de Jenni Rivera.

“¿Tú crees que Belinda va a querer tener hijos con ese sapo tetón?”, cuestionó, “yo creo que Belinda no tuvo la fuerza y el carácter para ponerle un alto cuando este empezó a soltar el rumor de que andaba con ella y hasta se la tatuó y todo el rollo”, reflexionó.

Pero eso no fue todo, pues también halagó a la cantante al decir: “¿Tu crees que ese ángel hermoso que es Belinda, con la carrera que tiene, va a necesitar a ese sapo tetón?“, dijo incrédulo de manera contundente y sorprendiendo al público.

"Es un mitómano": Alfredo Adame despotrica contra Lupillo Rivera, quien reveló los planes que tenía con Belinda cuando fueron novios.



Sobre Beli, Adame finalizó al mencionar que “a Belinda le corresponde uno de los Oasis o alguien así”, señalando así que la estrella está perfilada para el éxito y codearse con personalidades relevantes en el mundo del espectáculo a nivel internacional.

Por si fuera poco, el actor tachó a Lupillo de “mitómano” y auguró que no triunfará en sus futuros proyectos. “Es un tipo bajo, vulgar, no creo que venda un solo libro. No creo que haya alguien en su sano juicio que le interese conocer la vida estéril de Lupillo Rivera”, indicó.

Cabe mencionar que Belinda ya ha reaccionado recientemente a las declaraciones de Lupillo Rivera sobre ella, donde él aseguró que querían tener gemelos a pesar de que de haber salido, solo habría sido por unos meses.

“Estoy muy acostumbrada a que siempre usen mi nombre para decir todo tipo de cosas, no tengo nada que hablar al respecto”, expresó ella en un encuentro con los medios de comunicación. “No hablo de personas irrelevantes, gracias”, dijo en otro momento.