Alfredo Adame roba tremendo beso francés a participante de reality show | VIDEO

Alfredo Adame se encuentra nuevamente en el ojo de la polémica. Sin embargo, esta vez no fue por pelearse en la calle o criticar a alguien, sino que se dio un intenso beso con una joven durante el reality show Mitad y Mitad.

Alfredo Adame reparte besos en Mitad y Mitad

A través de redes sociales, se ha hecho viral un clip de lo que ocurrió durante el programa para encontrar parejas llamado Mitad y Mitad, al que Alfredo Adame sorprendió con su presencia. Su participación como juez llegó a un nuevo nivel cuando en medio del programa, mientras una de las participantes se encontraba vendada, él la besó.

La dinámica consistía en que le taparon los ojos a todos los participantes y las mujeres pasaban a tocar las manos de los hombres, con lo que se decidían a besar a cada uno de ellos por 15 segundos.

Es así que Adame se colocó entre los participantes, lo que llevó a una chica a elegirlo sin saber. Fue entonces que Isabel fue besada por el conductor, que no dudó en abrir grande la boca para darle el beso de legua de una manera muy intensa. Así, su beso estuvo lleno de movimiento y seguro también mucha baba.

El momento duró varios minutos y generó muchas críticas en redes sociales por quienes consideraron que se trató de un espectáculo grotesco e inadecuado. También mencionan que les parecía que la mujer estaba incómoda, mientras que otros aseguran que lo disfrutó bastante.

Algunas de las reacciones por el momento fueron:

“Al Adame casi se le cae la dentadura”.

"Pobre chica, estaba súper incomoda“.

"Ella se despegaba como que a él le apestaba la boca“.

"Ella estaba estaba paralizada con mucho miedo y no se podía mover“.

Pero eso no fue todo, ya que después del intercambio entre la joven y el histrión, también hubo un pequeño beso de tres entre la misma chica, el actor y un chico más, aunque este generó menos polémica.

Recordemos que Alfredo Adame dice tener una relación con Marcela Iglesias, mientras que ella ha sido clara al asegurar que está en una relación poliamorosa, por lo que no le preocupa que salga con otras mujeres mientras están juntos.