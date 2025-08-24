El actor Alfredo Adame ha captado la atención de los usuarios de redes sociales, pero esta vez no por una polémica, sino porque protagonizó un momento romántico en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El conductor sorprendió al público al recibir a su nueva pareja, Marcela Iglesias, con un ramo de flores, dejando ver su lado más amoroso.

El actor dijo: “Le voy a dar unas flores, para que vea cuánto la quiero”. Y cuando fue cuestionado sobre si esta novia “era la buena”, él respondió de buen humor que “nunca puedes saber si es la buena”.

Las cámaras captaron cada instante de su encuentro, en el que ambos compartieron abrazos, besos y sonrisas, atrayendo de inmediato la atención de quienes se encontraban en el lugar. Adame lucía muy enamorado y sonriente, algo que contrasta con su imagen de ser una persona problemática.

Adame lleva flores a su nueva novia y desata burlas en redes: ‘¿Es Magaly Chávez?’

Durante el cálido recibimiento a México, la nueva novia de Adame fue cuestionada sobre lo que la enamoró del Golden Boy y respondió amablemente a los reporteros: “Es un hombre muy caballeroso, con una energía, que se comunica conmigo perfectamente”.

Además, Marcela comentó lo feliz que se sentía de poder compartir tiempo con el actor: “México es mi segunda casa, ahora nos vamos a divertir”.

Desata burlas en redes

Pese al momento romántico, en redes sociales afirman que en poco tiempo la pareja terminará. Del mismo modo, otras personas recordaron a la mítica Magaly Chávez, exnovia de Adame.

Algunos comentarios en Instagram y TikTok fueron:

“Y al rato hablando hasta por los codos uno del otro cuando esa relación termine!!”

“Pobre mujer!!! Lo que le espera!!!”

“Cuánto tiempo le dan a la pareja ??”

¿Quién es la nueva novia de Alfredo Adame?

Marcela Iglesias, también conocida como La Barbie Humana, es una influencer y empresaria argentina que vive en Los Ángeles desde hace más de 20 años. Nació en Buenos Aires y llegó a EU en su juventud. Marcela vivió alrededor de diez años como inmigrante indocumentada, trabajando como mesera y extra en producciones mientras criaba sola a su hijo Rodrigo.

Su apodo proviene de su apariencia, pues luce una cabellera rubia, tiene ojos, labios y pómulos llamativos, además de una figura de “muñeca”. En diversas entrevistas ha comentado que este aspecto es logrado mediante maquillaje, pelucas, corsets, lentes de contacto y ropa colorida. De acuerdo con sus declaraciones, no se ha realizado ninguna cirugía estética, excepto por unos pequeños implantes mamarios.

Marcela Iglesias, la nueva novia de Adame, se ha consolidado también como empresaria, pues es fundadora de The Plastics of Hollywood, un colectivo dedicado a la difundir distintos procedimientos estéticos y a compartir contenido con figuras como Justin Jedlica, conocido como El Ken humano. Además, la influencer lidera Queen of Hollywood, empresa dedicada a inversiones en fitness, moda y bienes raíces.

También participó en el reality Rica Famosa Latina y ya alcanzó más de un millón de seguidores en Instagram con la cuenta @marcelaiglesiashollywood y más de 22 millones en @plasticsofhollywood.