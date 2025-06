El actor y excandidato político Alfredo Adame sorprendió al presentarse en la Marcha del Orgullo LGBT+ en la Ciudad de México, sin embargo, en redes recordaron que su hijo Sebastián Adame declaró en una entrevista que su padre es homofóbico. Además, en 2023, el joven llegó a pedir que no invitaran a Adame a la marcha, acusándolo de hipocresía por sus comentarios homofóbicos de años anteriores.

Por su parte, a su paso por la movilización, Alfredo Adame hizo polémicas declaraciones sobre su hijo, negando su parentesco. El evento tuvo lugar este 28 de junio de 2025, cuando Adame llegó hasta un carro alegórico para pronunciarse a favor de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, señalando que siempre contaría con su respaldo.

Alfredo Adame vuelve a asistir a la Marcha del Orgullo LBGT+ y dice que no tiene hijos varones

Durante su intervención ante la prensa, fue cuestionado sobre su relación con Sebastián, quien es abiertamente homosexual. Entonces, el actor negó que el joven fuera su hijo: “No tengo hijos varones, solo tengo una hija que se llama Vanessa, nada más”.

Además, advirtió que dejaría de hablar del tema si los interesados persistían: “Ya no insistan con ese tema, no me interesa saber nada de ese tipo (Sebastián)… me voy a poner en modo Yáñez”, aludiendo a la actitud agresiva del también polémico actor Eduardo Yáñez.

Su postura contrastó con versiones anteriores en las que afirmó sentirse orgulloso de su hijo y ofreció su apoyo ante posibles agresiones: “Te amo, te quiero, te respeto y te apoyo, al primero que te falte al respeto le rompo la madre”. No obstante, en meses recientes ha reiterado que Sebastián “no lleva mi sangre” y que “me importa un bledo lo que piense”.

Alfredo Adame vuelve a asistir a la Marcha del Orgullo LGBT+ pese a ser acusado de homofóbico

El distanciamiento entre ambos se ha mantenido en términos hostiles tras una entrevista que concedió Sebastián a Ventaneando, dijo el actor. En 2023, el joven llegó a pedir que no invitaran a Adame a la marcha, acusándolo de hipocresía por sus comentarios homofóbicos de años anteriores. Y en 2024, tras la marcha, Adame reforzó públicamente su aparente desvinculación emocional: “No es mi hijo, no tiene nada que ver conmigo”.

Este año, Adame dijo que el distanciamiento no fue por falta de respaldo, ya que asegura que “lo único que hice siempre fue cuidarlo y protegerlo”, contrario a las declaraciones de Sebastián.

Estas declaraciones generaron reacciones encontradas en redes y medios. Algunos destacaron la contradicción entre su apoyo público a la comunidad y su agresiva defensa personal, catalogándolo como un gesto hipócrita. Otros criticaron su negativa a reconocer a Sebastián, considerándolo un acto de discriminación familiar.

Alfredo Adame se presentó en la Marcha del Orgullo LGBT+ y expresó respaldo hacia el colectivo, aunque su relación con su hijo Sebastián Adame continúa fracturada. Del mismo modo, compartió varios videos y fotos donde aparece a bordo de un carro alegórico.