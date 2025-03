Lupillo Rivera critica a las mujeres que estudian y lo critican: ‘El machismo en su máxima expresión’ | VIDEO

Lupillo Rivera es uno de los personajes más polémicos de La Casa de los Famosos All Stars, quien muchas veces es criticado por su manera de relacionarse con otras personas del reality show e incluso, se le tacha de machista por algunas acciones y comentarios que tiene.

En una reciente conversación dentro de La Casa de los Famosos All Stars, Lupillo Rivera ha opinado sobre las mujeres que estudian y las que se embarazan. Sus declaraciones han provocado críticas en las redes sociales por quienes no están de acuerdo sobre sus declaraciones.

Lupillo Rivera habla de las mujeres universitarias

Fue en una conversación con otros dos participantes del programa que Lupillo emitió un comentario en el que llamó “raras” a las mujeres que van a la universidad, al asegurar que es poco común.

“Antes, las mujeres raras eran las que salían embarazadas, sí. Ahora, las raras son las que van a la universidad y se gradúan”, declaró el cantante de regional mexicano. “Las raras son las que ejercen una carrera”, añadió.

De este modo, el famoso se refirió a cuáles serían las prioridades de las mujeres en la actualidad. “Ya todas las amigas de ella, todas casadas, ya, con dos hijos, con dos esposos, con todo... o sea. Ya, eso ya es más normal que una persona que ejerza una carrera”, agregó Lupillo Rivera.

Usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar al comentario de redes sociales. Algunos señalan que no se dio a entender, mientras otros recordaron que así sucedió con las hijas de Lupillo Rivera y algunos más, lo tachan de machista y de tener un pensamiento que no va con la actualidad. Te dejamos algunos de los comentarios: