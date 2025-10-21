Belinda pide tomarse una foto con un fan guapo: ‘Abrázame’ | VIDEO

Belinda se ha convertido en una de las artistas mexicanas más importantes de la música pop, quien sin embargo no pierde su humildad, como lo demostró durante una reciente presentación en la que pidió tomarse una foto con un fanático que le pareció muy guapo.

Si bien por lo general ella es quien recibe la petición de una selfie con alguien más, en esta ocasión fue un fan guapo a quien Belinda le propuso que se tomaran una foto, momento que no tardó en volverse viral y en desatar comentarios positivos en la audiencia.

Belinda pide tomarse una foto con un fan guapo

Fue mientras de fondo sonaba el remix de ‘Boss’ con Emjay que la cantante vio desde el escenario a un seguidor que le pareció muy atractivo, al grado en que rápidamente pidió poder tomarse una foto con él.

En el video, ella lleva puesta una chaqueta plateada con brillantes, el pelo suelto y un top corto, además de unos pantalones. En el momento, sostenía con una mano un Chuky, que es uno de los personajes favoritos de la artista.

“Con el guapo, con el guapo. Acércame al guapo, ¡no!, quiero una foto con el guapo. Abrázame. 1, 2, 3”, pidió. Después de eso ella lo abrazó y después posó para una foto y un video con el chico.

El momento fue grabado desde varios ángulos y dio mucho de qué hablar por parte de los fans que celebran la espontaneidad de la famosa, quien siempre sorprende con sus declaraciones. Algunas de las reacciones en redes sociales al momento son:

"Por fin sabe quién es el guapo“.

"Ese hombre no volvió a ser el mismo nunca más y su autoestima tampoco“.

“Hoy conocí la envidia”.

"Ella le pidió la foto JAJAJAJAJAJA te amo Belinda icónica“.

“Eso es muy Leo”.

“Eso mi Beli, es hora de uno guapo. Te lo mereces”.

El fan guapo reaccionó al momento en redes sociales y estuvo publicando en sus historias de Instagram sobre el momento con la cantante que sin duda alguna, lo llenó de emoción.

Belinda pide tomarse una foto con un fan guapo ı Foto: IG: @elpinchecesar_

Su cuenta de Instagram es @elpinchecesar_ y su nombre es César Echevarría. En sus redes sociales principalmente comparte fotos de sus viajes y ahora en sus historias, colgó un par sobre su encuentro con la cantante de ‘Luz sin Gravedad’.

“Ya me tatué tus ojos ¿y ahora?“, preguntó al compartir una captura de pantalla del momento en cuestión, siguiendo el chiste de que los hombres que conoce la famosa se enamoran de ella y se la tatúan.

Es bien sabido que a Belinda le gusta mucho interactuar con fans en sus conciertos. Ya en el pasado se han hecho virales varios encuentros de ella con seguidores, donde ella bromea, juega y hasta canta con ellos, generando momentos entrañables.