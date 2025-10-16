A dos semanas de que la cantante Belinda presentara una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por presunta violencia digital y mediática, el intérprete de Lupillo Rivera respondió presentando una contrademanda, argumentando que fue víctima de declaraciones falsas y difamatorias.

Luego de varios días sin pronunciarse públicamente, Lupillo rompió el silencio a través de sus redes sociales respecto al proceso legal que inició en su contra la cantante de “El Sapito” hace unas semanas.

Lupillo Rivera contrademanda a Belinda por ‘declaraciones falsas’

Este jueves 16 de octubre, el despacho Grupo Beceiro México informó a través de un comunicado oficial, firmado por el abogado Alonso Beceiro, que Lupillo Rivera inició un proceso legal en contra de Belinda.

“El señor Guadalupe Rivera Saavedra (Lupillo Rivera) ha conformado un grupo de abogados con el propósito de emprender acciones jurídicas en contra de Belinda Peregrín Schüll, que tienen como finalidad aclarar y deslindar responsabilidades derivadas de declaraciones falsas y difamatorias“, se lee en la comunicación que también fue compartida por el hermano de Jenni Rivera.

El equipo legal de Lupillo Rivera informó que recurrirá a las instancias legales pertinentes para proteger sus derechos.

En el comunicado, se detalló que su representación legal presentará las denuncias ante las autoridades correspondientes, actuando “con estricto apego a la ley y en resguardo de los derechos e intereses” del intérprete de “Fondo Fondo”.

Comunicado del equipo legal de Lupillo Rivera ı Foto: IG @lupilloriveraofficial

¿Por qué demandó Belinda a Lupillo Rivera?

La semana pasada se dio a conocer que el 2 de octubre de 2025, la cantante Belinda interpuso una denuncia legal contra Lupillo Rivera por presunta violencia digital y mediática, luego de que el famoso revelara supuestos detalles sobre la relación que mantuvieron en el pasado, tanto en entrevistas como en su autobiografía titulada Tragos amargos.

Asimismo, la intérprete de “Heterocromía” consiguió medidas de protección en contra del hermano de Jenni Rivera, otorgadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

De este modo, Lupillo Rivera está obligado a borrar de plataformas digitales cualquier material que vulnere a Belinda, tal como informó el equipo legal de la artista en su momento.

“Asimismo le solicita que deberá bajar de las redes sociales, TikTok y YouTube, los contenidos que haya subido él hoy imputado y que le causa agravo a la víctima”, señaló el despacho jurídico Maceo, Torres & Asociados, encargado de representar a Belinda y a otras personas del medio del espectáculo como Galilea Montijo, Ninel Conde o Sandra Itzel.