Belinda conoce a Abelito, lo carga y el VIDEO se hace viral; divide opiniones

Belinda vivió un momento que se hizo viral en redes sociales, cuando recientemente conoció a Abelito en el backstage de Mentiras: All Stars. La artista mostró gran química con el influencer, al grado que hasta lo cargó.

Ambos son dos de los artistas más queridos por el público en la actualidad por sus personalidades divertidas y talento para entretener. Por ello, el encuentro entre Belinda y Abelito fue épico y dio mucho de qué hablar.

¡Encuentro memorable! 😍⭐️

✨Las presentaciones de Belinda en Mentiras All Stars, ha captado la atención de todo el público, por su icónica presencia y su talento, por lo que, varias figuras populares han ido a verla.

🥰Tal es el caso de Abelito, el ex participante de… pic.twitter.com/RFhDa7Gp4L — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 13, 2025

Belinda carga a Abelito y se hace viral

A través de redes sociales, se ha hecho viral el momento en el que ambas celebridades se encuentran detrás de escena, después de una de las presentaciones de la cantante de ‘Luz sin gravedad’ en Mentiras: All Stars, cuyas funciones lograron un sold out total.

En pocos segundos podemos ver como ella lo toma desde el torso y lo carga sin mucha dificultad, a pesar de llevar tacones, un vestido largo y mucha producción en su aspecto por haberse presentado en vivo momentos antes.

Ella sonríe y lo abraza mientras él se muestra sorprendido y posan juntos para un par de fotos en esa peculiar pose, todo mientras suena de fondo la canción ‘De color de rosa’.

Esto sorprendió bastante ya que hace unas semanas, Belinda reveló que necesitaba someterse a una operación de rodilla después de que tuvieran que sacarle líquido por una lesión, lo que hace que muchos duden de si podía lastimarse por cargar al famoso.

“Díganme que no estoy soñando, ahora soy el Abelindo”, celebró el joven creador de contenido al compartir el momento que lo dejó completamente impactado y que fue replicado en diversas redes sociales y medios.

Si bien el joven ha mencionado en el pasado que no le gusta que lo carguen y para algunos miembros de la comunidad de talla baja es considerado irrespetuoso, en esta ocasión se mostró muy contento por lo sucedido. Te dejamos algunas reacciones de sus seguidores: