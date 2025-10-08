Exhiben pasado de la novia de Abelito; su papá no está de acuerdo con la relación

En los últimos días el nombre de Abelito ha generado gran revuelo en redes sociales, luego de que obtuviera el tercer lugar en la final de La Casa de los Famosos México 3, a pesar de ser uno de los favoritos del público.

Durante la gala, uno de los momentos más comentados fue la aparente molestia de su padre, don Abel, por el resultado que obtuvo su hijo en la competencia. No obstante, se especula en redes sociales que el enojo no fue hacia la producción del reality, sino hacia Aranza Salazar, novia de Abelito.

Se reveló recientemente que la familia del influencer originario de Zacatecas no aprueba esa relación debido a que, al parecer, ella tiene un “pasado oscuro”.

El comunicador Javier Ceriani reveló que la razón del enojo de don Abel fue que no le pareció apropiado que Aranza Salazar estuviera presente junto a la familia para recibir a Abelito al salir de LCDLF. Según el periodista, el descontento se debe a que la joven de 24 años, tiene un “pasado oscuro”, pues en algún momento trabajó en un sitio considerado como un tugurio.

“Su novia tiene un pasado que la atormenta. El enojo del papá de Abelito cuando queda en tercer lugar tenía que ver con eso, pero también estaba enojado porque a la novia la dejaron saludarlo. Después como que la corrieron, la hicieron a un lado”, dijo el comunicador.

“Dicen las malas lenguas que aparentemente la novia de Abelito viene de un pasado oscuro, turbio. Básicamente lo que habría pasado es que la novia habría trabajo en Saltillo y él la rescató. Trabajó en un tugurio”, añadió Javier Ceriani sobre la novia de Abelito.

Además, en X, antes Twitter, el usuario @LaInventada difundió varias capturas de pantalla donde una persona, de identidad desconocida, afirma: “La novia de Abelito es prostitut*, Abelito así la conoció. Es de Saltillo. No tiene redes sociales, las cerró cuando Abelito entró a La Casa, por eso no tuvo mucho apoyo de su parte”.

Esto explicaría por qué la novia de Abelito no tuvo tanta participación en las galas de La Casa de los Famosos México 3.

Del mismo modo, este informante comentó que la joven de 24 años: “Trabajó en ‘La Mexicana’, que es un botanero (así le llaman a los p*t*ros en Saltillo”.

Los testimonios causaron revuelo en redes sociales, sin embargo, hasta el momento, ni Abelito, ni su novia Aranza, han publicado ni han hecho declaraciones al respecto.