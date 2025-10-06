Papá de Abelito, enojado por el tercer lugar de su hijo en La Casa de los Famosos México | VIDEO

Abelito no ganó La Casa de los Famosos México 3 y que haya quedado en tercer lugar fue una sorpresa para muchos usuarios en redes sociales, pero también para los más cercanos al influencer, como su papá Abel Sáenz Martínez ‘El viejón’.

Las redes sociales no tardaron en señalar la reacción que tuvo el papá de Abelito cuando vio que su hijo perdió contra Dalilah Polanco y Aldo de Nigris, lo que generó fuertes críticas por parte del público, sobre todo quiénes lo apoyaban, pues él se perfilaba como el ganador desde la primera semana.

Papá de Abelito enfurece por la salida de su hijo en tercer lugar

A través de redes sociales, se hizo viral un momento de la transmisión en vivo cuando el participante sale de la casa y se reencuentra con sus papás y su novia. El momento emotivo en que los abraza se vio opacado por el semblante de su padre.

Y es que el señor abraza a su hijo, pero en todo momento niega con la cabeza y se le ve bastante contrariado y en desacuerdo con lo sucedido. Con una expresión de molestia y se hace a un lado mientras las mujeres siguen felicitando al creador de contenido.

De este modo, el señor se queda quieto, con las manos entrelazadas y mirando a otro lado, interpretado por muchos como un poco para tratar de tranquilizarse frente a lo que pare él, fue algo injusto, según la percepción del público.

El papá del Abelito está mega enojado, él sabe que esto no es justo pic.twitter.com/k8Tdz9pP2c — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) October 6, 2025

Mientras todo ocurre, el público grita el nombre de Abelito con fuerza, mostrando el gran apoyo que había para él. También podemos ver a la novia del joven que lo felicita y le dice “lo hiciste muy bien”.

La audiencia no tardó en comentar lo sucedido con todo tipo de opiniones que dejaron en publicaciones del momento como las siguientes:

"La verdad la cara del papá de Abelito destapó sin decir nada el fraude que se está cometiendo desde la semana 3“.

"Abel no supo jugar, prefiero seguirle el juego a alguien con tal de vender su carisma“.

"Ay no, ver al papá de Abel así de enojado me partió el alma“.

"Estaba decepcionado porque ya se hacía con 4 millones“.

"Yo lo primero que pensé fue que estaba orando“.

"Mi papá cuando no sacaba 10 en el examen“.

Después de que se viralizó el momento, el papá de Abelito expresó el motivo por el que lo pudimos ver con esa expresión a la salida de su hijo de LCDLF: “Yo le mando saludos a todo el público y no malinterpreten las cosas, yo sentí tristeza como todo mundo puede comprenderme ¿verdad? pero no enojo, enojo jamás, triste poquito”, comentó.