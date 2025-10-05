Abelito gana el tercer lugar de La Casa de los Famosos México 3

Abelito se ha convertido en el tercer lugar de La Casa de los Famosos México 3. El influencer de talla baja logró conquistar al público en general con su personalidad divertida y mantenerse alejado de las polémicas que ocurrieron en el programa de telerrealidad.

Abelito queda en tercer lugar de LCDLF

Este domingo, se llevó a cabo la final de La Casa de los Famosos México, dónde los cinco finalistas se enfrentaron a la decisión final del público respecto a esta tercera temporada del reality show. Algunos calificaron el resultado de Abelito como injusto, ya que desde la primera semana se perfilaba como el ganador del programa.

¡#Abelito se consagra como el tercer finalista y así lo recibieron sus papás y su novia! ☺️



Si quieres ver el momento COMPLETO, suscríbete ya a @vix y no te pierdas de nada con el 24/7🔥#LaCasaDeLosFamososMx, GRAN FINAL, disponible en #LasEstrellas y #Canal5 pic.twitter.com/nv8OwJ0lk5 — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) October 6, 2025

Abelito se convirtió en uno de los participantes más queridos del programa, no solo porque para muchos era tierno verlo por su baja estatura, sino por su sentido del humor y su ligereza al relacionarse con otros participantes.

En ese sentido, uno de los habitantes con quién mejor sinergia armó fue Aldo de Nigris, con quién dormía dentro del cuarto Noche. También tuvo una fuerte amistad con Aaron Mercury y con Elaine Haro.

El joven creador de contenido mostró siempre un semblante amable y tranquilo, tratando de mantener la paz dentro de La Casa de los Famosos, al tratar de relacionarse con todos a pesar de las rivalidades de la competencia.

En ese sentido, destacaron varias bromas que realizó a sus compañeros, incluyendo cuando fingió que se peleaba con Facundo. Asimismo, generó entretenimiento en otros momentos por su personalidad divertida.

Abelito esto se termina hoy y solo quiero decir GRACIAS por todo el contenido que nos diste, las risas y el llanto ✨ que eres y serás para mí y para muchos más el mejor jugador de esa casa, tu casa, LA CASA DE ABELITO🙌🏻

ABELITO GANADOR

EL REY DEL CONTENIDO

#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/VfQQmL7H2S — ABELITO GANADOR (@Abelicona) October 5, 2025

A pesar de ello, el famoso también ha dado mucho de qué hablar, sobre todo en las últimas semanas que conocimos momentos más vulnerables del famoso, demostradas cuando pudo ver de nuevo a sus papás o cuando hace poco, comenzó a llorar por sus últimos días en el programa o tras la partida de Alexis Ayala.

El creador de contenido viene desde abajo, pues incluso se han revelado fotos de Abelito siendo niño mientras trabajaba como payasito, imágenes que impactaron a Internautas al notar el origen humilde del famoso.