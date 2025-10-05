¿Dónde votar para La Casa de los Famosos Mexico?

Así votaron en las nominaciones de La Casa de los Famosos México 3

Este domingo es la final de La Casa de los Famosos México 3 y se define cuál de los cinco finalistas (Aldo de Nigris, Abelito, Dalilah Polanco, Shiky y Mar Contreras) es el ganador de los cuatro millones de pesos.

Semana con semana, los participantes de La Casa de los Famosos México 3 se han sometido a votaciones que definen cuáles se quedan y quiénes dejan la competencia. De este modo, han habido 10 participantes eliminados en el programa de telerrealidad.

Ganador de La Casa de los Famosos México 3. ı Foto: Especial

¿Cómo y dónde votar en La Casa de los Famosos México 3?

Para definir al participante que sale victorioso esta temporada, desde el lunes de esta semana comenzaron las votaciones para decidir quién gana el premio mayor en la temporada, a través de su sitio web.

Debido a esto, puedes votar a través del sitio web de LCDLF que te dejamos AQUÍ y donde puedes ejercer tu voto. Como en otras ocasiones, el horario específico para votar es media hora antes, durante y media hora después de la transmisión de las galas en tv abierta.

La gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 3 comienza a las 20:30 horas cada domingo en el Canal de las Estrellas. Después, de lunes a viernes puedes ver el programa por el canal 5 a partir de las 22:00 horas.

Cabe mencionar que si tienes una cuenta de VIX, puedes votar hasta diez veces por día, mientras que si no es así, puedes votar una vez al día.

Las encuestas se encuentran divididas en esta temporada. Si bien algunos indican que la ganadora de la temporada podría ser Dalilah Polanco, otros detallan que en realidad sería Aldo de Nigris el ganador, gracias a su personalidad sencilla.

La semana final estuvo lleno de sentimentalismo, desde el reencuentro de los participantes con seres queridos que pudieron quedarse un día completo dentro de la casa, hasta la entrada de los ex participantes y la salida de sexto finalista el pasado miércoles, que resultó ser Alexis Ayala.