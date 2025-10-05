¿De cuánto es el premio del ganador de La Casa de los Famosos México 3?

La Casa de los Famosos México 3 está a pocas horas de llegar a su conclusión, pues este domingo 5 de octubre su esperada Gran Final. Seis participantes lograron llegar a la última semana, pero sólo una persona tendrá el honor de apagar la luz de la casa que fue su hogar durante 70 días.

Antes de que comience la Gala Final de esta tercera temporada, vale la pena recordar a todos los seguidores cuál es el premio en efectivo que recibirá quien resulte vencedor del reality más controversial de la televisión mexicana. Aquí te contamos.

El pasado lunes 29 de septiembre, Wendy Guevara fue la encargada de ingresar al programa con el maletín que contiene el dinero destinado al ganador. Desde ese día, las y los finalistas han tenido frente a ellos el premio que será entregado al triunfador de esta tercera edición.

El valioso monto permanece expuesto en el centro de la sala, esperando ser reclamado antes de que se apaguen las luces de la casa más vista del país.

El premio del ganador de La Casa de los Famosos México 3 es de cuatro millones de pesos mexicanos y un bono adicional, según ha comentado la productora Rosa María Noguerón. Sin embargo, no todo es color de rosa, pues la persona que consiga el premio debe aún pagar impuestos y la cifra podría reducirse considerablemente.

Además del premio en efectivo, la o el ganador podría adquirir mayor fama y oportunidades de trabajo que beneficiaría su carrera, tal como pasó con Wendy Guevara, la ganadora de La Casa de los Famosos México 1, quien ha sido conductora en varios programas de televisión.

¿Quiénes son los cinco finalistas de La Casa de los Famosos México 3?

Abelito , influencer originario de Zacatecas.

Aldo de Nigris , creador de contenido de Monterrey, sobrino de Poncho de Nigris.

Dalilah Polanco , actriz conocida por su participación en el programa de televisión La Familia P.Luche.

Mar Contreras , actriz y cantante que coprotagonizó películas como ¿Qué le dijiste a Dios? y novelas como Teresa o La que no podía amar .

Shiky, exconductor de Telehit y del programa Turnocturno, con Facundo.

Ganadores de La Casa de los Famosos México

La edición 2025 de La Casa de los Famosos México es la tercera entrega del reality. Los ganadores anteriores del programa transmitido por ViX son:

Wendy Guevara, influencer y conductora, campeona en 2023.

Mario Bezares, conductor, conocido por su amistad con Paul Stanley, campeón en 2024. conductor, conocido por su amistad con Paul Stanley,

En ambas temporadas de LCDLF, el premio fue de cuatro millones de pesos mexicanos, sin impuestos. La cifra no cambió para este 2025.