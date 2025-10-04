La gran final de La Casa de los Famosos México 3 tendrá lugar este domingo 5 de octubre y los ojos del país están puestos en el reality show. Mar Contreras, Abelito, Dalilah Polanco, Aldo de Nigris y Shiky son los habitantes que se disputarán el preciado premio de 4 millones de pesos mexicanos.

La astróloga cubana Mhoni Vidente, famosa por sus predicciones, aseguró que el ganador ya está casi definido. Además, reveló que una de las participantes de LCDLF 3 tiene “una energía oscura”.

¿Quién ganará LCDLF 3? Esto dice Mhoni Vidente

La reconocida vidente Mhoni reveló detalles sobre el posible desenlace de La Casa de los Famosos México 3 y sorprendió al público al señalar quién podría ser el encargado de apagar las luces al final del reality.

Según sus predicciones, la competencia final de LCDLF 3 estaría centrada entre Abelito y Aldo de Nigris, ya que ambos poseen una energía muy positiva, lo que los posiciona como favoritos rumbo al cierre del programa.

Mhoni Vidente no dudó en señalar a su favorito para ganar y expresó su simpatía por Abelito, creador de contenido originario de Zacatecas. También dijo que lo visualiza entre los tres primeros lugares. “Abelito me cae muy bien, dios quiera que gane”, dijo en un programa de televisión el 1 de octubre.

Sobre Aldo de Nigris, influencer regio y sobrino de Poncho de Nigris, destacó la fuerza de su energía y aseguró que el exfutbolista tiene todo para llegar hasta el final e incluso coronarse como el vencedor.

¿Qué habitante de LCDLF 3 tiene una ‘energía oscura’, según Mhoni Vidente?

En contraste, la suerte no parecería estar del lado de Dalilah Polanco. Aunque figura entre los finalistas, Mhoni Vidente mencionó que una “energía oscura” podría afectarla en los últimos momentos del reality.

Esa sombra, según Mhoni, la ha seguido desde hace años, particularmente desde su relación con Eugenio Derbez. “Ya cuando se separaron, a Eugenio ya le fue un poco mejor, se casó con Alessandra y se ha ido componiendo”, dijo la vidente.

El público en redes sociales recordó que se cumplió la predicción de Mhoni sobre la eliminación de Ninel Conde, a quien señaló como afectada por “energías oscuras” que habrían influido negativamente en su continuidad en LCDLF 3. Aunque El Bombón Asesino era vista como una de las grandes favoritas para alcanzar la final, estas fuerzas habrían obstaculizado su camino dentro del programa.