Abelito y Aldo quiebran en llanto tras la eliminación de Alexis Ayala de LCDLF | VIDEO

La salida del actor Alexis Ayala del reality La Casa de los Famosos México 3, anoche 1 de octubre, provocó un fuerte impacto entre los integrantes del Team Noche, sobre todo en Aldo de Nigris y Abelito. Además, los fans de equipo también expresaron en redes sociales su tristeza e inconformidad ante la salida del “líder de la manada”.

El primer habitante de LCDLF en venirse abajo tras la eliminación de Alexis Ayala fue Abelito, quien rompió en llanto inconsolable, mientras era reconfortado por Shiky, que no dudó en correr a abrazarlo.

Poco después, Aldo De Nigris también soltó un desgarrador llanto. Aunque intentó mantenerse al margen de las cámaras para ocultar sus emociones, quedó claro que atravesaba un momento de gran vulnerabilidad y corrió a abrazar a Abelito.

El influencer regio además aprovechó el momento para expresar sus sentimientos por el Team Noche diciendo: “Los amo un ch*ng*”.

Por su parte, la actriz Mar Contreras no llegó a llorar, pero su expresión reflejaba tristeza, y procuró estar presente para apoyar a sus jóvenes compañeros en ese difícil instante.

La reacción de Aldo y de Abelito se interpretó en redes como que los concursantes “perdieron a su protector” o a su “figura de autoridad y guía”. Incluso Alexis Ayala es considerado por algunos fans como “el papá” de los jóvenes, incluyendo a Aarón Mercury, que fue eliminado el domingo.

No puedo mas con las lagrimas de aldo y el abelito 😭😭



ALDO GANADOR#LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMx3 pic.twitter.com/5DR28Lmqrs — Julián 🐐 (@JuliGoonz) October 2, 2025

Así fue la reacción de Alexis Ayala al ver a Abelito y a Aldo de Nigris llorar tras su eliminación

En la post gala, la producción mostró a Alexis Ayala las imágenes de cómo reaccionaron los habitantes de LCDLF ante su salida. Al ver llorar a Abelito y a Aldo de Nigris, el actor no pudo evitar emocionarse y también soltó en llanto.

El también productor admitió que durante su estancia en la casa se había formado un vínculo tan fuerte que ya se sentían como una verdadera familia. “Sí se hizo un vínculo real”, dijo Alexis Ayala mientras se limpiaba las lágrimas del rostro.

Alexis finalizó en la sexta posición de LCDLF y fue uno de los concursantes que más atención generó. Su paso por el programa estuvo lleno de enfrentamientos, momentos tensos y mucho drama con otros participantes, pero también destacó por su habilidad para conectar con la audiencia, que lo respaldó en varias ocasiones durante las nominaciones.

“Es la familia que tú eliges, pero con una entrega muy real, ¿sabes?… empezamos todos a encontrarnos, a nombrarnos manada, a tener un aullido, a luchar, pero sin querer joder", expresó