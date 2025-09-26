Don Abel y Cristina, papás de Abelito, participante de La Casa de los Famosos México (LCDLF) visitaron al joven influencer y a sus compañeros de reality el jueves por la noche. El reencuentro fue uno de los momentos más emotivo de la tercera temporada del programa, pues incluso los habitantes derramaron algunas lágrimas.

En redes sociales el público resalta el carisma de los padres de Abelito y expresaron que la visita la tenían más que merecida luego de la controversia de la semana pasada con la dinámica de La moneda del destino.

Los papás de Abelito visitan LCDLF y así fue el emotivo momento | VIDEO

El reencuentro no entre Abelito y sus papás no fue inmediato. Primero, el comediante Daniel Sosa volvió a comunicarse con LCDLF a través del famoso teléfono que se encuentra en el confesionario, solicitando esta vez hablar con Abelito.

A diferencia de la semana pasada, con la controversial dinámica de La moneda del destino, el joven no le pidió que transmitiera un mensaje a El Guana, sino que le indicó que saliera al jardín, donde lo esperaban dos personas muy especiales.

Abelito salió corriendo del confesionario y se encontró con la emotiva sorpresa de ver a sus papás entrar a LCDLF. Conmovido, corrió a abrazarlos entre lágrimas, expresándoles cuánto los ama y cuánto los ha extrañado durante su estancia en el reality.

Éste, si es el momento más conmovedor de toda la temporada, digan lo que digan#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX3 pic.twitter.com/8wBIJceSOW — TV ADICTO (@devotoalaTV) September 26, 2025

La mamá de Abelito agradece a los habitantes de LCDLF por ‘cuidar’ a su hijo

Durante su visita, la mamá de Abelito agradeció sinceramente a los demás participantes por el cariño, apoyo y compañerismo que han demostrado hacia su hijo. También destacó lo orgullosa que se siente de él, asegurando que ha demostrado ser un joven muy inteligente a lo largo del programa.

Del mismo modo, Cristina invitó a los habitantes de LCDLF a su casa en Zacatecas y prometió que les preparará una gran variedad de comida.

La familia aprovechó el momento para convivir con los demás habitantes, intercambiar algunas palabras y compartir experiencias. Además, las celebridades les ofrecieron un recorrido por la casa, el lugar donde han permanecido por más de 50 días, haciendo de este encuentro un momento muy especial y emotivo para todos.

Cuando llegó el momento de despedirse, Abelito no pudo evitar soltar algunas lágrimas. El tiempo destinado a la visita terminó y los papás del influencer salieron a través de una cápsula. Shiky y Dalilah también lloraron ante la despedida.