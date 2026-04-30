“¡Hasta la próxima, amigos!”, adiós al creador de He-Man

LA INDUSTRIA de la animación despide a uno de sus nombres fundamentales. Roger Sweet, figura central en la creación de He-Man y los Amos del Universo, falleció a los 91 años, dejando tras de sí un legado que definió la televisión infantil de los años 80 y que aún hoy resuena en la cultura popular. Su visión no sólo dio forma a una de las franquicias más exitosas de su tiempo, sino que también transformó la manera de contar historias para audiencias jóvenes.

“Roger jugó un papel fundamental en el desarrollo temprano de este universo, ayudando a introducir personajes icónicos como He-Man y Skeletor al mundo e inspirando a generaciones de fans a encontrar su poder interior. Su legado perdura en los personajes que ayudó a dar vida y en las imaginaciones que encendió”, dice el comunicado compartido en redes sociales por su allegados.

Su mayor legado llegó en 1981, cuando, tras el rechazo de la empresa Mattel a producir juguetes de Star Wars, propuso una alternativa: He-Man y los Amos del Universo. El personaje debutó como juguete en 1982 y, un año después, llegó a la televisión con la icónica frase: “¡Por el poder de Grayskull! ¡Yo tengo el poder!”.

El Tip: El personaje tendrá una nueva adaptación live action, la cual llega a las pantallas de cine el próximo 5 de junio.

El fenómeno trascendió rápidamente la pantalla. Líneas de juguetes, cómics, adaptaciones cinematográficas y nuevas versiones animadas han mantenido vigente la franquicia durante más de cuatro décadas. Plataformas han reintroducido la historia a nuevas audiencias.

Luego de la exitosa animación estrenada en 1983, salieron varias series y películas para expandir su universo, una basada en She-Ra, hermana gemela de He-Man, estrenada en 1985.