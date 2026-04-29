Lupita TikTok se someterá a una operación, ¿Tendrá una cirugía estética?

Lupita TikTok parece estar a punto de hacer un cambio radical en su vida, pues en redes sociales circula el rumor de que la mujer está a punto de realizarse una cirugía estética, lo que ha causado polémica entre los Internautas. Ahora te compartimos si es o no verdad.

¿Lupita TikTok se va a operar?

Todo surgió a raíz de una publicación en el que Lupita TikTok compartió su felicidad por asistir a una cita con especialistas en medicina, por lo que muchos se cuestionaron qué cambio busca obtener la famosa, en caso de que vaya a intervenir su cuerpo.

Fue hace un par de días que la influencer publicó una serie de fotos en compañía de un doctor. Posaba junto a él y otras personas mientras que en las manos sostenía implantes mamarios.

“Sí hay paraíso”, escribió en referencia al programa Sin senos no hay paraíso, por lo que muchos mencionan que la famosa podría estar cercana a someterse a una cirugía de aumento de busto.

Por otro lado, la clínica especializada publicó un video en el que se mostraron con la celebridad de Internet: “Nuestra hermosa @soylupitatiktokmx tuvo su valoración y quedó súper contenta con todas las dudas que tenía", dice la descripción.

“Nuestros cirujanos plásticos certificados le explicaron cada detalle para su procedimiento, muchas gracias por la confianza”, finaliza el mensaje que da a entender que la operación es una realidad, aunque se desconoce cuándo se llevará a cabo.

Lupita TikTok aclara que no se operará el busto

Después de enfrentarse a críticas, Lupita publicó un video en el que aparece llorando mientras explica que no piensa ponerse implantes de senos, dejando ver que su publicación anterior era una broma.

Sin embargo, reveló que sí tiene que someterse a una cirugía por cuestiones de salud. “Me tengo que operar mi hernia, no me pondré implantes ni nada”, explicó en la descripción del video.

“No bebo, no fumo, estoy en tratamiento de ortodoncia, voy a clases de lenguaje y de apoyo por mi bien [...] Ya dejen de juzgarme, todo lo que hago les molesta“, señaló Lupita TikTok, aclarando así la polémica.