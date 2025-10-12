Lupita TikTok, ahora llamada en Instagram Lupita Guzmán, vuelve a ser el foco de atención en redes sociales al vivir un momento de terror que la hizo tener una crisis.

El momento causó polémica entre los internautas pues, aunque a algunos les pareció muy gracioso, otras personas opinan que la situación fue planeada para generar vistas y ganancias a costa del bienestar de la influencer.

Lupita TikTok sufre una crisis tras broma de susto de Halloween | VIDEO

La creadora de contenido de Monterrey compartió hace unas horas varios clips de su visita, y la de otros influencers, a una casa de terror como parte de las actividades de Halloween, una tradición que ha sido adoptada por muchos mexicanos.

La reacción de Lupita TikTok se volvió viral en Internet, pues le impactó un atuendo de Halloween extremadamente realista, además de la actuación del sujeto que lo portaba. Este susto logró hacerla llorar y todo quedó registrado en video.

La cuenta de Casa Belmont Oficial también publicó el video en el que se observa a una persona disfrazada de zombi caminando de forma lenta pero intimidante hacia Lupita TikTok, quien, presa del pánico, comienza a gritar y huir desesperadamente.

La escena provocó risas entre los presentes, quienes se divertían con lo ocurrido. En un instante del video, se puede ver a la influencer de rodillas en el suelo, visiblemente afectada, mientras la persona disfrazada de zombi mantiene su actuación sin salir del personaje.

Ante los gritos de susto de la influencer, algunos de sus acompañantes logran quitarle de encima al personaje de Halloween. Sin embargo, Lupita TikTok no puede contenerse y tiene una crisis de llanto.

El clip que se volvió viral y fue utilizado como estrategia promocional por la cuenta. Al inicio se escucha la frase “Momento exacto cuando Lupita TikTok vale madr**”, haciendo referencia al punto en que la influencer pierde el control por el miedo.

Este momento ya acumula en Instagram más de 5 mil Me gusta.

Además, la misma casa donde fue asustada Lupita TikTok compartió otro video en el que se aprecia al grupo de influencers que fueron invitados a Casa Belmont. Los creadores de contenido salen corriendo al ver a los zombis y otros seres con aspecto paranormal.

Seguidores de Lupita aseguraron que en varias ocasiones la joven ha mencionado ser aficionada al género de terror y a los personajes de ficción de horro, lo que hace aún más sorprendente su reacción ante el susto. Sin embargo, otras personas consideran que fue una “broma pesada” y que usan su crisis sólo para conseguir vistas y reacciones en redes sociales.