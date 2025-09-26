Lupita TikTok asegura que se casará con Ricardo ‘N’ y revela que saldrá de prisión

Lupita TikTok confesó que se va a casar con su novio Ricardo ‘N’, quien fue el padre de su hija Karely. Antes de que la pequeña falleciera, el sujeto fue detenido bajo el cargo de abuso en Nuevo León por una orden de aprehensión judicial.

La acusación contra la pareja de Lupita TikTok lo señalaba por un delito equiparable a la violación, cometido en perjuicio de una joven de 22 años con vulnerabilidad cognitiva identificada con la inicial G, que sería la influencer.

Lupita TikTok y su pareja, Ricardo "N" ı Foto: Captura de pantalla IG @jamesfloresmx

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos Contra las Mujeres, Medellín, de 47 años, fue recluido en un Centro de Reinserción Social Estatal, donde quedó a disposición del Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, quienes determinarán su situación jurídica.

Lupita TikTok dice que se casará con su novio, Ricardo ‘N’

Todo parece indicar que el hombre pronto saldrá libre prese a la opinión negativa del público y por si fuera poco, parece que la creadora de contenido está lista para seguir su vida junto a él.

Fue en una entrevista para el canal de Elisa Beristein que la joven regiomontana dio a conocer que no solo planea contraer nupcias con el presidiario, sino que ya hay una fecha estimada para verlo fuera de prisión.

“Me voy a casar de hecho”, reveló ella muy emocionada, además de mencionar que el hombre saldrá próximamente de su detención. Sobre ello, contó: “Ya nada más estoy esperando y estoy haciendo muchas oraciones”, dijo sobre la liberación del famoso.

Lupita TikTok señaló que de momento no han planeado los pormenores de su boda, mientras que ante la noticia, usuarios en redes sociales han cuestionado el motivo por el que la mujer tiene una relación con el hombre que está acusado de abusar de ello.