Papás de Abelito le llevan serenata a LCDLF; así reaccionó el famoso | VIDEO

Abelito es uno de los participantes favoritos de los seguidores de La Casa de los Famosos México 3, quien siempre ha destacado por su buen humor sin importar las polémicas que puedan rodearlo, lo que lo perfila como uno de los ganadores del reality show.

Desde su entrada a La Casa de los Famosos México 3 como el habitante sorpresa, Abelito ha destacado en varios momentos virales y ha logrado hacer una excelente mancuerna con Aldo de Nigris, pues señalan que se tratan como si fueran hermanos.

Abelito jugando con Aldo con el hermano que nunca tuvo amo 🥺 #LaCasaDeLosFamososMx



pic.twitter.com/pJ5teBtPZp — Itzel (@lapumista) September 8, 2025

Abelito recibe serenata de su familia

En el pasado, el influencer ha dejado claro lo importante que es su familia para él y por fuera, la familia ha buscado la manera de apoyarlo sin afectar para nada su participación en la casa, que es un fenómeno viral.

Ahora, los dos padres del joven acudieron afuera de la casa para ir a dedicarle la canción ‘Cosita Linda’ a su hijo. “Ojalá y nos escuches hijo. Abelito, mi chulo hermoso. Esta bonita canción es una serenata para ti”, dijeron.

Ambos bailaron y cantaron el tema ‘Cosita Linda’, además que mostraron el apoyo del público, pues quienes pasaban no dudaban en gritar el nombre del influencer de talle baja que ha sabido conquistar al público.

Los usuarios en redes sociales captaron el momento en que Abelito identificó la voz de su papá, así como su reacción a al pirotecnia que estalló en su honor fuera de la casa.

El joven aplaudió y se mostró conmovido por el gesto de sus padres, aunque no se escuchó muy claramente algo más ni la canción que le dedicaron.

Algunos usuarios criticaron en redes sociales al mencionar que el resto de los famosos no permitieron que Abelito escuchara con claridad, aunque su semblante dejó claro que quedó conmovido al saber que sus papás se tomaron el tiempo para ir a verlo.

Algunas de las reacciones por el momento fueron: