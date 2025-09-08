La Casa de los Famosos México 3: ¿Quién gana el liderazgo de la semana este 8 de septiembre?

Arranca una semana más en La Casa de los Famosos México 3 y este lunes se define quién es el séptimo habitante del reality show que contará con todos los beneficios del programa.

Ahora, son 6 los habitantes en cuarto Noche y 3 los que conforman el cuarto Día en La Casa de los Famosos México 3. Sin embargo, resulta muy importante para ambos equipos ganar el liderazgo de la semana si desean aligerar las tensiones que existen.

Finalistas para el liderazgo en La Casa de los Famosos México 3

Se llevó a cabo la prueba previa a la final del líder en el programa y se determinó que los tres participantes que formarán parte de esta prueba son:

Abelito

Aldo de Nigris

Guana

Abelito, El Guana y Aldo, finalistas para la prueba del líder en La casa de los famosos México pic.twitter.com/BBlSzjYVuO — Vaya Vaya (@vayavayatv) September 8, 2025

¿Cuáles son los beneficios del liderazgo?

Los beneficios que tiene el habitante que gana la prueba del líder son:

Cuarto del líder: El líder podrá dormir en la suite de líder, un espacio de lujo con alimentos, bebida y lugares para la diversión. En general, puede elegir un acompañante.

Inmunidad: El líder no podrá ser nominado.

Salvación: El líder podrá elegir al habitante que salva de la eliminación, sacándolo de la terna de nominados.

Lista de líderes de La Casa de los Famosos México

Los líderes cada semana en La Casa de los Famosos México 3 han sido:

Mariana Botas

Ninel Conde

Aldo de Nigris

Facundo y Aaron Mercury

Shiky

Guana

