La Casa de los Famosos México 3: ¿Quién sale ELIMINADO hoy 7 de septiembre?

Este domingo 7 de septiembre, La Casa de los Famosos México se despide de uno más de sus habitantes. En ese sentido, se revelará al sexto eliminado de la competencia de acuerdo con los votos que ha hecho el público.

Esta semana, los nominados son Facundo, Dalilah Polanco, Shiky y Aaron Mercury, después de que el pasado sábado, Elaine Haro consiguiera robarse la salvación y sacar a Abelito de la placa en La Casa de los Famosos México 3.

En esta ocasión, la placa ha sido más pequeña al compararla con semanas anteriores. Esto gracias a una estrategia mal ejecutada por cuarto Día, donde querían votarse entre si para tratar de empatar a cuarto Noche.

Esto parecía imposible de lograrse, pues el miércoles pasado se voto a tres habitantes en lugar de solo dos, lo que complicó las cosas. En ese sentido, mientras que Shiky, Guana y Dalilah Polanco siguieron con lo pactado, Facundo lo desajustó todo.

Por ese motivo, casi todo el cuarto Noche se encuentra nominado, a excepción de Guana, quien se convirtió en líder de la semana el pasado lunes y de este modo obtuvo la inmunidad y no pudo ser votado.

¿Cómo votar en La Casa de los Famosos México 3?

Puedes votar para La Casa de los Famosos México a través de su página de Internet que te dejamos AQUÍ. Recuerda que el horario específico para votar es media hora antes, durante y media hora después de la transmisión de las galas en tv abierta.

La gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 3 comienza a las 20:30 horas cada domingo en el Canal de las Estrellas. Después, de lunes a viernes puedes ver el programa por el canal 5 a partir de las 22:00 horas.

Dalilah Polanco, lesionada en LCDLF

La actriz y conductora tuvo un fuerte accidente recientemente, mientras se encontraba en una dinámica el jueves pasado cuya intención era encontrar al retador de Guana por la salvación.

El juego consistía en que los participantes tenían que subirse a una estructura para desde ahí lanzar unos círculos para arrojarlos desde arriba y que cayeran en una casilla. El accidente ocurrió cuando Polanco trató de bajar.

Tras un mal paso, la actriz se cayó de manera estrepitosa y enseguida varios de sus compañeros acudieron a auxiliarla de la forma que pudieran.

La Jefa de la casa inmediatamente le dijo a los habitantes que acercaran a la actriz al confesionario para que pudiera ser atendida por el personal de emergencias. Guana y Aldo la cargaron para llevarla.

Si bien Dalilah Polanco tendrá que llevar muletas por seis semanas, la actriz dejó claro su deseo de permanecer en La Casa de los Famosos México 3, por lo que pidió a sus seguidores que siguieran votando por ella.

Repitan conmigo: La única con la capacidad para decidir si su propia lesión es lo suficientemente tolerable como para quedarse o irse es Dalílah Polanco. ✨ #LaCasaDeLosFamososMéxico #LCDLFMX3 #TeamDalilah

