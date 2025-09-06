Facundo ganó hace unos días un premio acumulado de 30 mil pesos mexicanos luego de superar la prueba llamada “La moneda del destino” en La Casa de los Famosos México 3. A cambio de pagar a La Jefa esta cantidad de dinero, el conductor obtuvo el derecho a realizar una llamada telefónica a su prometida, Delia García.

El comediante entró al confesionario y marcó el número de Delia con mucha emoción y nerviosismo. Pero la tensión aumentó cuando quien contestó la llamada fue un hombre, por lo que ni él ni el resto de los habitantes pudieron ocultar la sorpresa en su rostro. Ante esto, la Jefa le pidió a Facundo intentar una vez más y, al segundo intento, respondió su novia.

En redes sociales se especuló que la conductora de Ya Párate de Los 40 Principales podría estar siéndole infiel a Facundo mientras él está encerrado en LCDLF.

Delia García explica quién contestó el teléfono cuando Facundo la llamó

Delia García decidió compartir un video a través de su cuenta de Instagram para explicar qué pasó cuando recibió la llamada de Facundo. “Como el diablo vive en los detalles, les voy a aclarar quién era ese hombre”, dijo la influencer.

“Les voy a aclarar quién era ese hombre de la llamada que tanto ha sonado y está en todos lados. Fíjense, no tengo idea, no sé quién era”, reveló.

Les voy a aclarar quién era ese hombre de la llamada que tanto ha sonado y está en todos lados. Fíjense, no tengo idea, no sé quién era, no sé quién era Delia García



Delia agregó que ella estaba en su casa esperando la llamada de Facundo, pues estaba enterada de todo: “Los tiempos de la tele, y más en un horario estelar, son millones por segundo, o sea, cómo pueden pensar que yo no estaba al tanto de esa llamada”.

“Yo sabía de esa llamada desde tres o cuatro horas antes. Después, Facundo no se sabía mi teléfono. Muchos pensarían que es obvio que después de ocho años te supieras el teléfono de tu novia, pero no se lo sabía, y esa es otra de las cosas que la gente considera que es ‘obvio’, pero ya vieron que no es tan ‘obvio’”, señaló Delia García.

Sobre las especulaciones sobre su “mala actitud” durante la llamada, expresó: “No creo haber estado seca, simplemente así es mi personalidad. No les voy a dar el melodrama que quizá algunos estaban esperando”.

Agregó que todos los días ve a Facundo en LCDLF y que está pasando por un proceso difícil. “Pero yo le di muchos cariñitos, ya escuché la llamada como siete veces y en todas le dije ‘hola, te amo’”, añadió.

Delia García finalizó diciendo: “No quiero convencerlos de nada, solamente alguien me aconsejó que, si hay muchas versiones de la historia y yo decido simplemente no decir lo que pasó por honor a la verdad, entonces todas esas historias van a contarse sin mi participación”.