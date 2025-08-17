La Casa de los Famosos México 3 continúa dando de qué hablar, pues un comentario de Facundo durante una dinámica que desató una fuerte polémica en redes sociales. En la pasarela de moda reciente, donde los participantes modelaron prendas de una marca reconocida, el conductor llamó “plano” el cuerpo de Mariana Botas.

“Muestra toda la planosidad de su cuerpo, enseñando que la planosidad también es estilo. Mostrando un estilo coqueto”, expresó Facundo.

Por ello, los seguidores del reality show comentaron en redes que las palabras del comediante fueron muy desafortunadas, al grado de calificarlas como “ofensivas” y “fuera de lugar”. Además, argumentaron que “de cuerpos ajenos, no se opina”, pues es una falta de respeto.

Agregaron que Mariana Botas ha comentado en diversas entrevistas y en Envinadas, podcast del que es parte, que ha batallado toda su vida con las críticas de terceras personas hacia su cuerpo, generándole inseguridades y baja autoestima.

😱 Facundo, fiel a su estilo irreverente, presentó a Mariana Botas con un comentario que desató controversia: “Muestra toda la planosidad de su cuerpo, enseñando que la planosidad también es estilo. Mostrando un estilo coqueto”. Aunque intentó suavizarlo con elogios como “ella es… pic.twitter.com/fZPVg5A02a — apartadomex (@ApartadoMex) August 17, 2025

Mariana Botas ‘confronta’ a Facundo por broma sobre su cuerpo: ‘Me hundiste’

Momentos después del comentario, la actriz de Una Familia de Diez ingresó al baño, donde el comediante se encontraba con Abelito. La joven le comentó en tono relajado a Facundo: “Me humillaste muchísimo. ¿Cómo decías, la planosidad?”, y añadió, “me hundiste”.

Facundo no se disculpó e intentó “suavizar” el momento añadiendo que “la planosidad no va peleada con la belleza y la elegancia”. Sin embargo, en redes sociales las fans de Mariana Botas aseguraron que la ‘broma’ hirió los sentimientos de la artista pese a que ella intentó no demostrarlo.

Algunos comentarios en X, antes Twitter, fueron:

“Normalicemos saber reclamar verdaderamente. No creo que a Mariana le haya gustado que Facundo haya hecho esos comentarios sobre su cuerpo. No tiene por qué ‘reírse’ por no hacer sentir mal al otro"

“Mariana bajó de peso para entrar a la casa sin sentirse insegura de su cuerpo y viene este y le dice eso … no bueno…"

"Por qué se ríe Mariana? No fue chistoso lo que le dijo Eso no es reclamarle"

Mariana Botas le reclama a Facundo por decirle que "la planosidad no va peleada con la elegancia"



Y todavía se ve al espejo para ver si es cierto 🤣#TeamDía 🌞 #TeamNoche 🌛 #LCDLFMX #LCDLFMX3 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/wYvbvUikil — Cultura Pop (@RCulturaPop) August 16, 2025

Esta nueva controversia con Mariana Botas podría afectar, aún más, la imagen de Facundo en La Casa de los Famosos México 3. La mala fama se traduciría en una baja votación para el comediante este domingo, pues se encuentra entre los nominados, junto a Alexis Ayala, Mar Contreras, Luis Rodríguez El Guana y Ninel Conde.