Mariana Botas revela que sufrió violencia física en una relación: ‘Me hubiera matado’ | VIDEO

Mariana Botas se sinceró en La Casa de los Famosos México 3 y compartió que fue víctima de violencia física por parte de una de sus ex parejas. La actriz compartió su testimonio y generó reacciones en redes sociales por quienes no conocían ese momento oscuro en su vida privada.

Mariana Botas comparte que fue agredida

Fue en una conversación con varios habitantes más que Mariana Botas contó la ocasión en que un novio la dañó físicamente. Esto después de que horas antes, revelaba que como Ninel Conde, ella también había sido víctima de violencia en el noviazgo, lo que sorprendió al ‘Bombón Asesino’.

En su conversación posterior, explicó que hubo varias ocasiones en que el sujeto “le levantó la mano”, pero que el peor momento ocurrió en 2015, cuando vivían juntos y estaban en Año Nuevo junto con el hermano de él.

Botas asegura que si bien para ese entonces ya tenía motivos para haberle puesto fin a su relación por seguridad, sabe que en momentos donde hay que confrontar ese tipo de situaciones “a uno le da miedo”.

“No había visto nada, pero yo sentía que ya había otra vieja”, admitió y contó que fue cuando le pidió su teléfono para pedir un taxi, que se dio cuenta de que le era infiel, por lo que no dudó en cuestionarle al respecto de la situación. “Agarra el teléfono, agarra un vaso y lo avienta a la tele”, recuerda que sucedió.

Entonces, él le dijo “estoy hasta la ma**e, estás pin*** loca”. Después de eso explica: “Me agarra, me levanta del sillón y me avienta, me caigo de nalgas. Su hermano se para y lo agarra, gracias a Dios porque me hubiera matado”, asegura.

Fue entonces que el hermano de su novio lo trató de calmar. “Yo me quedé, hice la cena de Año Nuevo, me encierro a la recamara a llorar”, recordó sobre lo que sucedió después del altercado que tuvieron.

Mariana añade que el sujeto ni siquiera le pidió perdón por la situación y solo le cuestionó si iba a ir o no a la cena familiar. “Pues que se largue, yo lo que menos quiero es estar con él”, recordó ella que pensó, ante lo que su ex la dejó sola en Año Nuevo.

Los usuarios de redes sociales reaccionaron al momento y comenzaron a debatir sobre la situación, pues muchos se cuestionaban porqué Mariana Botas pone en duda lo que le sucedió a Sandra Itzel con Adrián Di Monte si ella sufrió violencia.

Otros aplaudieron el valor de la joven por hablar del terrible episodio de violencia que vivió y otros pusieron en duda su historia. Te dejamos algunas reacciones: