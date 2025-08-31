El habitante de La Casa de los Famosos México 3, Facundo, es conocido por su humor irreverente y sin duda, un sello que lo hace único es no tener cabello. Por ello, luego de una plática del comediante con Dalilah Polanco sobre su cabello, surgió entre usuarios de redes sociales la pregunta “¿cómo se veía Facundo con pelo?“.

Ante este cuestionamiento, gente nacida en los 80 y 90 afirmó recordar al conductor con cabello, pero las generaciones más jóvenes siempre lo han visto “pelón”, como se dice en México. Aquí te mostramos la foto que se volvió viral de Facundo con pelo y desde cuándo lidia con la calvicie.

¿Recuerdas cómo se veía Facundo con pelo? Una FOTO se vuelve viral

Durante una charla con Dalilah Polanco en LCDLF México, ella le preguntó a Facundo qué lo llevó a raparse la cabeza. Él explicó que empezó a perder el cabello a los 26 años, un duro golpe para su autoestima.

El comediante mencionó que intentó varios tratamientos para recuperar el crecimiento del cabello, pero ninguno fue efectivo. “Como 6 meses y me dijeron: ‘Esto es lo más que vamos a conseguir’ y dije ‘no’”, recordó con pesar durante la plática.

Facundo también confesó que sintió una gran tristeza al quedarse completamente calvo, pero que con el paso del tiempo logró aceptar su apariencia y, actualmente, considera que es parte de quién es.

Luego de esta plática, surgió entre usuarios de redes sociales la pregunta “¿cómo se veía Facundo con pelo?“. A partir de entonces algunas fotos del comediante con cabello se han vuelto virales y sus fans afirman que era el “Facundo bueno”.

Estas son algunas imágenes donde puedes ver a Facundo luciendo una cabellera rubia y levemente ondulada.

Así se veía Facundo con pelo ı Foto: Especial

¿Quién es Facundo?

Facundo es un comediante, presentador y productor mexicano conocido por su humor provocador. Alcanzó la fama en los años 2000 con el programa de televisión Incógnito, donde realizaba bromas y reportajes en la calle. También condujo Toma Libre y Lucky Ladies.

El famoso participó en otros realities, además de en La Casa de los Famosos México 3, como ¿Quién es la Máscara?, donde fue uno de los personajes ocultos que cantaban, y en MasterChef Celebrity México, mostrando una faceta poco conocida relacionada con la cocina.