Dalilah Polanco habla de su relación con Eugenio Derbez, ¿confirma infidelidad?

En una charla íntima con Ninel Conde dentro de La Casa de los Famosos México 3, Dalilah Polanco se sinceró sobre su histórico romance con Eugenio Derbez, aclarando que aquel capítulo ya está cerrado.

Dalilah Polanco habla de su relación con Eugenio Derbez

La actriz reveló que esa relación se dio cuando tenía entre 30 y 35 años, y para ella, fue momento de entender que debía soltar: “Es una figura fuerte, pero si lo ves a manera personal, claro, ya dices: ‘Wey, supéralo’... yo que fui la del no, ya lo superé hace años”. Con humor, incluso agregó: “Ya te pago la terapia, por favor… jamás vamos a regresar”.

La actriz también explicó su decisión de terminar con el comediante. “Sentía que no me querían nominar, pero me quería eliminar”, explicó, por lo que se interpreta que terminó el romance antes de que se complicaran las cosas.

Dalilah Polanco y Eugenio Derbez se conocieron cuando ella era muy joven y participó en programas como Anabel, hasta reencontrarse años después en La Familia P. Luche, momento en que surgió el amor.

La relación duró cerca de tres a cinco años y fue intensa, tanto emocional como profesionalmente. En entrevista con Yordi Rosado, hace unos años, la actriz rememoró esa etapa señalando que estuvo “bajo su sombra”, cumpliendo roles múltiples que describió como “su secretaria, su ama de llaves, su novia, su amante, su actriz, su cómplice”.

¿Dalilah confirma infidelidad de Eugenio Derbez?

Acerca de si Eugenio Derbez le fue infiel con Alessandra Rosaldo, Dalilah no comentó con Ninel en La Casa de los Famosos México 3 nada de esa versión. Si bien la prensa difundió fotografías en las que él aparecía besando a la vocalista de Sentidos Opuestos en octubre de 2006, no hay declaración suya confirmando que esa fuera la causa de la ruptura. De hecho, la actriz siempre mantuvo un tono respetuoso y evitó cargar de controversia la separación, aunque reconoció en su momento que fue muy dolorosa.

Lo más relevante es que, dentro de la conversación en el reality, la actriz hizo énfasis en haber cerrado ese ciclo con claridad: “Jamás vamos a regresar”.

La relación entre Dalilah Polanco y Eugenio Derbez fue intensa y significativa, pero terminó por decisión de ella, sin evidencias reales de infidelidad. Ella ya superó ese capítulo y se enfoca en su presente.

En redes sociales los fans de La Casa comentaron que Ninel no permitió que Dalilah se abriera más y contara más detalles sobre su relación con Eugenio.