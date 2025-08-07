Con el inicio de La Casa de los Famosos México 3, hace unos días surgió en redes sociales un clip donde Ninel Conde platica con Shiky sobre uno de los tantos episodios polémicos en su vida amorosa. La actriz le comentó al conductor que uno de sus esposos tenía la vasectomía y ella quería tener un niño, pero que el hombre nunca le dijo que se había sometido a este método anticonceptivo quirúrgico.

La charla se volvió viral en redes y los fans del Bombón asesino recordaron su matrimonio con el empresario, y exrepresentante, Juan Zepeda. Conoce la historia de este romance que terminó en un pleito legal donde él terminó en la cárcel.

#NinelConde habla de que su esposo tenía la vasectomía y ella quería tener un niño, pero nunca le dijo que tenía la vasectomía. Juan Zepeda #LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMx3 pic.twitter.com/QQ30j2PPuo — Hada Madrina🍆🕶️🍆🕶️ (@Hadabebe) August 5, 2025

Ninel Conde y Juan Zepeda: El matrimonio que terminó por una vasectomía secreta

El romance entre Ninel Conde y Juan Zepeda comenzó en 2007 con una boda en Acapulco. La actriz y cantante vio en este vínculo una oportunidad de estabilidad: “Tuve un matrimonio de siete años, del cual mi idea era que fuera para toda la vida”. Sin embargo, la relación terminó en una dolorosa separación anunciada en 2013, un proceso que Ninel definió como profundamente hiriente: “Me he sentido muy herida, muy defraudada y muy lastimada”.

La ruptura fue envuelta en controversia. Mientras el entorno de Juan Zepeda acusaba a Ninel de infidelidad —algo que ella negó rotundamente— él respondió: “Yo le di todo y ella me fue infiel”. En contraste, Ninel aclaró públicamente: “No fui infiel... Sufrí agresión psicológica” y “No le fui infiel, no engañé a nadie… ya mis abogados iniciaron el trámite de separación”.

Ninel Conde demandó a Juan Zepeda y él terminó en la cárcel

La tensión escaló a nivel legal. En 2015 la actriz acuso a su ex de fraude y robo, lo que llevó al empresario a pisar la cárcel. Según comentó en ese momento la también bailarina, él le hacía firmar cheques en blanco que más tarde cobraba para beneficiarse.

En 2017, Juan Zepeda demandó a Ninel Conde por falsedad en declaración judicial, diciendo: “La señora tiene que empezar a pagar cada lágrima que hizo pasar a mi padre… a mis hijos”. También la acusó de comportamientos egoístas y manipuladores: “La verdadera Ninel es una mujer tremendamente interesada… no piensa en otra cosa más”.

Ninel Conde y Juan Zepeda. pic.twitter.com/mEtKc8vj9V — Miss News (@MissNews5) September 28, 2022

En 2020, Ninel expresó remordimiento sobre las acciones que llevaron al encarcelamiento de Juan, invitando a la reconciliación: “Me arrepiento 100 por ciento… Me hubiera encantado cerrar el capítulo de la mejor manera”.

No obstante, algunos de los momentos más dolorosos del divorcio salieron a la luz recientemente. En una charla con el influencer Shiky, en La Casa de los Famosos México 3,, Ninel Conde relató cómo descubrió un secreto devastador de su entonces esposo: “Siete años de casada y él no me quiso decir”. Le habló acerca de que él se había sometido a una vasectomía sin informar a su pareja. Este descubrimiento terminó de fracturar lo que quedaba de la relación, por lo que meses después se divorciaron.