¿De dónde son los papás de Facundo?

Facundo es uno de los participantes que más han dado de qué hablar en La Casa de los Famosos México 3, cuya trayectoria va de hace varios años en la televisión y la radio gracias a su humor irreverente que ha logrado divertir a varias generaciones a través de los años.

Su participación ha generado curiosidad no solo por sus hijas y esposa, sino también por quiénes son los padres de Facundo y de dónde vienen. A continuación, te compartido qué es lo que sabemos sobre los progenitores del mediático comediante y conductor mexicano.

Delia García y Facundo son la nueva pareja comprometida de La Casa de los Famosos ı Foto: Especial

¿Quiénes son los papás de Facundo?

Este martes, el comediante participó en la dinámica Mi Vida en Fotos, donde se encargó de relatar cada detalle de su trayectoria, incluyendo su niñez. En ese sentido, la primera imagen que le mostraron fue una donde su mamá lo carga de bebé.

“Mis papás tuvieron que salir de Argentina en un momento donde el gobierno era una dictadura militar, salieron perseguidos, casi huyendo, como podían. Sin tener una estabilidad, a los ocho meses mi mamá se embarazó de mi.

Nunca se me transmitió ese miedo de estar exiliados en un nuevo país. Desde chiquito todo fue muy feliz, estoy muy agradecido con los papás que me tocaron", admitió el famoso, quien contó cómo después de ello, formaron una familia y encontraron la manera de sostenerse fuera de su país de origen.

De este modo, el papá del famoso se convirtió de ingeniero agrónomo a fotógrafo, pues su padre le había regalado una cámara con la intención que la vendiera al llegar a México. El conductor recuerda que a él le motivó ser papá por lo que veía de ellos.

Se sabe que Facundo nació en la colonia Coyoacán, después de que sus papás huyeron de la dictadura de Jorge Rafael Videla, por lo que es mexicano. Es poco lo que ha compartido el comediante de sus padres, aunque se sabe que provenían de un ambiente intelectual, lo que le otorgó al hombre la capacidad de tener una visión crítica de las cosas.