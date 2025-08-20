La Casa de los Famosos México 3: Así será la dinámica de nominación este 20 de agosto

Así será la dinámica de nominación en La Casa de los Famosos México 3.

Este miércoles se llevan a cabo las cuartas nominaciones de La Casa de los Famosos México 3. Si bien ya comienzan a haber estrategias entre los habitantes, La Jefa tiene otros planes para ellos, por lo que ha decidido realizar una dinámica especial.

La actividad en las nominaciones de La Casa de los Famosos México 3 en su cuarta semana promete sacudir la tabla y el juego de los participantes en general, con cambios importantes a la hora de nominar que harán a los resultados inesperados y la gala más emocionante.

Así será la dinámica de nominación de La Casa de los Famosos México

Si bien por lo general cada habitante puede nominar a dos compañeros con dos y un punto respectivamente, esta vez habrá un cambio importante que tiene mucho que ver con tener buena suerte para que se pueda asegurar la permanencia de ellos mismos y de sus compañeros.

Durante el programa Hoy, Galilea Montijo presentó para esta nueva temporada a los cerditos, que dentro contienen mensajes diferentes y especiales que cambiarán las nominaciones. “No saben que las reglas cambian y la jefa les tiene preparados doce mensajes diferentes”, contó.

De acuerdo con lo que contó Galilea, los habitantes tendrán que decir a quiénes nominan y después podrán romper su cerdito. En ese momento van a leer su mensaje que definirá nuevas instrucciones o puntos (negativos o positivos) para sus compañeros.

En el programa pusieron varios ejemplos de la dinámica, donde los conductores nominaban a sus compañeros y abrían sus cochinitos para revelar indicaciones como salir a decir a quién nominaste o poder dar puntos extra contra sus acompañantes.

La dinámica puede beneficiar o afectar a los participantes del reality y sus estrategias, por lo que generará tensión entre el público. Te dejamos algunas de las reacciones por la particular dinámica: