La Casa de los Famosos México 3: ¿Quiénes son los habitantes NOMINADOS este 20 de agosto?

Este miércoles se llevan a cabo las nominaciones de la semana en La Casa de los Famosos México 3, donde los habitantes que quedan en el programa tendrán que elegir a cuál de sus compañeros quieren fuera del reality show, en medio de polémicas pero también amistades que se han ido formando a casi un mes de convivencia.

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México 3 esta semana?

El domingo pasado, la salida de Ninel Conde tomó por sorpresa a sus compañeros del programa, quiénes se tuvieron que replantear sus estrategias frente a la salida de quien consideraban una de sus participantes más polémicos y famosos de la temporada.

Después de que el ánimo en el cuarto Día tambaleara por lo ocurrido, se llevó a cabo una prueba de líder donde se coronó a Aaron Mercury y a Facundo, que comparten el liderazgo y se enfrentarán por la salvación el próximo viernes junto a un habitante más.

La noche de cine del martes una vez más generó polémica, pues mostraron momentos clave de la semana pasada. Desde al cuarto Día tratando de engañar a Guana sobre quién lo nominó, hasta un video donde Mar Contreras le da a Priscila Valverde comida que se había caído al suelo.

"Eso no se hace", dice Priscila tras revelarse acción de Mar en la cocina; así reaccionaron mis habitantes a la noche de cine



¡No te pierdas nada! SUSCRÍBETE a #ViX y disfruta sin interrupciones el 24/7🔥 #LaCasaDeLosFamososMx disponible también en #LasEstrellas y #Canal5 pic.twitter.com/8Vb3oiQBO8 — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 20, 2025

INFORMACIÓN EN DESARROLLO