La Casa de los Famosos México 3: ¿Quiénes son los habitantes NOMINADOS este 20 de agosto?

Este miércoles se llevan a cabo las nominaciones de la semana en La Casa de los Famosos México 3, donde los habitantes que quedan en el programa tendrán que elegir a cuál de sus compañeros quieren fuera del reality show, en medio de polémicas pero también amistades que se han ido formando a casi un mes de convivencia.
¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México 3 esta semana?
El domingo pasado, la salida de Ninel Conde tomó por sorpresa a sus compañeros del programa, quiénes se tuvieron que replantear sus estrategias frente a la salida de quien consideraban una de sus participantes más polémicos y famosos de la temporada.
Después de que el ánimo en el cuarto Día tambaleara por lo ocurrido, se llevó a cabo una prueba de líder donde se coronó a Aaron Mercury y a Facundo, que comparten el liderazgo y se enfrentarán por la salvación el próximo viernes junto a un habitante más.
Mariana Botas sufre ataque de ansiedad en La Casa de los Famosos México 3 | VIDEO
La noche de cine del martes una vez más generó polémica, pues mostraron momentos clave de la semana pasada. Desde al cuarto Día tratando de engañar a Guana sobre quién lo nominó, hasta un video donde Mar Contreras le da a Priscila Valverde comida que se había caído al suelo.
