La Casa de los Famosos México 3: ¿Quiénes son los habitantes NOMINADOS este 20 de agosto?

Te compartimos cada detalle de las nominaciones en el reality show

Nominados de La Casa de los Famosos México 3.
Nominados de La Casa de los Famosos México 3. Foto: Especial
Por:
Mariana Garibay

Este miércoles se llevan a cabo las nominaciones de la semana en La Casa de los Famosos México 3, donde los habitantes que quedan en el programa tendrán que elegir a cuál de sus compañeros quieren fuera del reality show, en medio de polémicas pero también amistades que se han ido formando a casi un mes de convivencia.

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México 3 esta semana?

El domingo pasado, la salida de Ninel Conde tomó por sorpresa a sus compañeros del programa, quiénes se tuvieron que replantear sus estrategias frente a la salida de quien consideraban una de sus participantes más polémicos y famosos de la temporada.

Después de que el ánimo en el cuarto Día tambaleara por lo ocurrido, se llevó a cabo una prueba de líder donde se coronó a Aaron Mercury y a Facundo, que comparten el liderazgo y se enfrentarán por la salvación el próximo viernes junto a un habitante más.

La noche de cine del martes una vez más generó polémica, pues mostraron momentos clave de la semana pasada. Desde al cuarto Día tratando de engañar a Guana sobre quién lo nominó, hasta un video donde Mar Contreras le da a Priscila Valverde comida que se había caído al suelo.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO

