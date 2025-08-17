La Casa de los Famosos México: ¿Quién sale eliminado hoy 17 de agosto?

Los participantes de La Casa de los Famosos México 3 están nominados, uno de ellos saldrá eliminado hoy del programa, lo que tiene en expectativa a todos los fans del reality show más visto del país.

Los nominados de este domingo 17 de agosto son: Ninel Conde, Facundo, Mar Contreras, Alexis Ayala y El Guana, cabe recordar que Mariana Botas también estaba entre los nominados, pero Elaine Haro la salvó y la sacó de la placa.

Ellos son los nominados de LCDLFMx 3, uno de ellos será eliminado ı Foto: Especial

¿Quién es el eliminado de hoy de La Casa de los Famosos México 3?

El eliminado de hoy de La Casa de los Famosos México 3 es un integrante del equipo día, puede ser Ninel Conde o Facundo, sin embargo, también se dice que el eliminado real sería El Guana, quien aparentemente no ha conectado tan bien con los fans, ya que los televidentes aseguran que el comediante no ha hecho buen contenido y hasta lo han calificado como mueble.

Sin embargo, como todavía no se sabe quién es el eliminado, los fans tienen que esperar a que se transmita el programa completo de hoy para conocer al verdadero eliminado del reality show, ya que la eliminación es en vivo.

Encuestas dan por eliminado a Facundo ı Foto: Especial

¿Cómo votar en La Casa de los Famosos México?

La votación de La Casa de los Famosos México se hace a través de la página de Internet https://www.lacasadelosfamososmexico.tv/, en este sitio los fans tienen que ingresar en el apartado de votar.

Sin embargo, existe un horario específico para votar, ya que solo se puede emitir votos en las regalas que empiezan media hora antes del programa, durante la transmisión del programa y media ahora después de que termina la señal en televisión abierta.

La Casa de los Famosos México 3 empieza a las 8.30 pm todos los domingos por el Canal de Las Estrellas y de lunes a viernes las galas se realizan a las 10:00 pm por el canal 5.

Facundo se quiere ir de La Casa de los Famosos México

Facundo fue cuestionado por Odalys y Diego de Erice, conductores de entre semana de La Casa de los Famosos, sobre su sentir por estar nominado, el comediante y presentador le pidió a la gente ya sacarlo si confieran que no está aportando contenido al programa.

“Si creen que estoy siendo muy lacra, mejor me voy a mi casa”, indicó Facundo, todo esto porque los fans han mandado carritos afuera de la casa para gritarles y dar mensajes, en una de esas ocasiones, el comediante escuchó que dijo que lo estaban fumando afuera, junto con Ninel Conde, incluso él pidió no decirle nada a la “Bombón asesino”, porque esto le podría afectar mucho emocionalmente.

Asimismo, en redes sociales se filtró que supuestamente Facundo habría pactado su salida de La Casa de los Famosos México 3, es decir que ya estaría planeado en qué semana él saldría del programa.

Por su parte, Mariana Botas comentó con Elaine Haro que el cuarto día no es el favorito de los fans, mientras que Alexis Ayala sabe que ellos, los del cuarto noche son favoritos, pero advirtió que si logra quedarse en la casa va a cambiar de estrategia y va a jugar por la casa y no por equipos.