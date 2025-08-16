La participación de Facundo, reconocido conductor mexicano, en La Casa de los Famosos México 3 (LCDLF) desató nuevamente controversia luego de que, en redes sociales, se difundiera que el comediante habría negociado su salida del reality, programada para este domingo 17 de agosto.

Según la información filtrada, Facundo habría decidido retirarse del programa para evitar manchar su imagen y revertir el impacto negativo del “hate” en redes sociales que empieza a afectar a su familia, especialmente a su novia, la actriz Delia García, y a sus dos hijas, Mila y Valentina Gómez Palacios. Se comenta que “todo está listo” para su salida de LCDLF y que sus familiares consideran que así podrán terminar con “el peor capítulo de sus vidas”.

Este acoso podría ser consecuencia de los comentarios hostiles que ha hecho Facundo a Aarón Mercury o a Elaine Haro y debido a la ‘broma’ que hizo a Aldo de Nigris y que generó indignación en redes.

¿Facundo negoció su salida de LCDLF? ¿Sale este domingo?

Esta versión sobre la participación del conductor fue dada a conocer en X, antes Twitter, a través del perfil La tía Sandra, donde publicó: “¿Será cierto que Facundo ya negoció su salida con la producción?”. Además, agregó la captura de pantalla de una conversación donde se revela que fuentes cercanas a su familia aseguran que Delia y las hijas de Facundo están siendo acosadas en redes, por lo que decidieron tomarse unas vacaciones y alejarse.

“Fuentes cercanas revelaron que su novia e hijas decidieron tomar distancia y se fueron de vacaciones, pues aseguran que el infierno que han vivido con la participación del conductor en el reality show ha sido demasiado pesado”, se lee en la publicación.

Además, en el mensaje se afirmó que: “Ellas ya saben que Facundo dirá ‘adiós’ (a LCDLF) y están felices con la noticia, convencidas de que esta tormenta llegará a su fin. Afirman que sólo esperan al domingo para cerrar un capítulo que califican como ‘el peor de sus vidas’“.

En redes afirman que Facundo no “ha hecho cosas tan malas”

Los usuarios no tardaron en reaccionar a esta teoría sobre la salida de Facundo. Algunos sugirieron que, más que una negociación, se trataba de una salida justificada por una baja votación, pues Facundo era uno de los menos apoyados dentro de LCDLF.

“Hasta la votación de ayer él y Mariana (Botas) eran los más bajos. Sus fans no podrán decir que pidió su salida porque realmente la gente no está votando por él”, aseguró un usuario en X.

Otro comentario en la publicación fue: “Apenas van dos semanas, la gente es demasiado intensa, (Facundo) es m*mon pero tampoco ha hecho cosas como la temporada pasada que escondían la comida y hasta pelos en la comida ponían etc. cosas más graves”.

E incluso otros internautas aseguraron que “esta temporada el público es el tóxico”, pues comentan que los habitantes de LCDLF no han actuado de forma polémica.