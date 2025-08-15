Durante la emisión del programa matutino Hoy, la conductora Galilea Montijo reveló que Drake Bell, el actor y cantante famoso por su participación en la popular serie de Nickelodeon Drake & Josh, habría hecho una fuerte advertencia a La Casa de los Famosos México 3, debido a las recientes declaraciones de Mariana Botas en el reality sobre una noche de amor que vivieron en CDMX.

Galilea aseguró que Drake no dudará en tomar medidas legales contra la producción si no borran los videos en donde la actriz habla de él.

¿Qué dijo Mariana Botas sobre Drake Bell que metió en problemas a LCDLF?

Hace unos días, en la actriz de Una Familia de Diez reveló durante una charla con Elaine y Priscila que tuvo una noche inolvidable con el músico estadounidense. Recordó que ella se encontraba en un bar donde celebraban el cumpleaños de un amigo, donde apareció el músico, pues su mánager del artista es amigo de Mariana Botas y era parte de los invitados.

Mariana Botas confesó con emoción a sus compañeras en ese momento: “Me abrazó, me cargó (...). La realidad es que ese día me lo besuqueé toda la noche en el antro. Me tenía agarrada de la mano, pidió una canción para bailar conmigo”.

Drake Bell amenaza con demandar a LCDLF por declaraciones de Mariana Botas | VIDEO

Frente a estas declaraciones de Mariana Botas, durante la trasmisión de este viernes del programa Hoy, Galilea Montijo aseguró que, presuntamente molesto, Drake Bell lanzó la frase: “I wanna give you, I saw you on the court”, lo que en español significa “Te veo en la corte”. Esta declaración, buscaría presionar a la producción del programa LCDLFMX 3 para que retiraran rápidamente de internet los fragmentos en los que la actriz y participante del reality menciona su breve “relación” con el cantante.

“Dijo que si no borraban todos los clips de Mariana Botas hablando (de eso) en La Casa de los Famosos iba a someterlo a demanda”, comentó Galilea a Andrea Legarreta esta mañana.

La conductora agregó que Drake lo dijo “muy enojado”, pero que, frente a las cámaras, contestó de buen humor, en conferencia de prensa en CDMX, cuando fue cuestionado por los medios sobre la historia de Mariana Botas. El actor comentó ayer: “No me acuerdo”, entre risas.

Galilea expresó también “él es muy lindo, no sé por qué estaba tan enojado”.