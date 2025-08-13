Así votaron en las nominaciones de La Casa de los Famosos México 3 este 13 de agosto

Así votaron en las nominaciones de La Casa de los Famosos México 3

Este miércoles fue la tercera gala de nominaciones de La Casa de los Famosos México 3, donde los habitantes tuvieron que elegir al quiénes quieres fuera del programa, después de ya casi tres semanas de convivencia y varios conflictos.

Estos procesos son individuales, aunque los habitantes que ya se han integrado en grupos por cuartos en La Casa de los Famosos México 3 ya han arrancado con sus estrategias para saber por quiénes votar y cómo permanecer en el reality show.

Así nominaron en la semana 2 de La Casa de los Famosos México 3

Las nominaciones se llevaron a cabo este miércoles y así fue como cada uno de los habitantes emitió su voto, siguiendo principalmente estrategias en equipo:

Elaine Haro

2 puntos a Guana

1 punto a Alexis Ayala

Ninel Conde

2 puntos a Mar Contreras

1 punto a Alexis Ayala

Mar Contreras

2 puntos a Mariana Botas

1 punto a Ninel Conde

Aldo de Nigris

2 puntos a Facundo

1 punto a Priscila Valverde

Abelito

2 puntos a Mariana Botas

1 punto a Ninel Conde

Mariana Botas

3 puntos (por beneficio) a Mar Contreras

Facundo

2 puntos a Aaron Mercury

1 punto a Alexis Ayala

Priscila Valderde

2 puntos a Alexis Ayala

1 punto a El Guana

El Guana

2 puntos a Facundo

1 punto a Shiky

INFORMACIÓN EN DESARROLLO