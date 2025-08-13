La Casa de los Famosos México 3: ¿Quiénes son los habitantes NOMINADOS este 13 de agosto?

Una vez más, en La Casa de los Famosos México 3 se llevan a cabo las nominaciones, donde cada uno de los habitantes del programa elige a quiénes quieren fuera del reality show. La semana pasada, Adrián Di Monte fue el habitante que quedó eliminado en el programa.

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México 3 esta semana?

En la semana, Aldo de Nigris se convirtió en el líder de La Casa de los Famosos México 3 y decidió llevarse a Abelito a la suite, donde han pasado momentos divertidos en los que demostraron que son una dupla divertida y los favoritos de muchos televidentes.

Aldo y Abelito acaban de inaugurar el podcast "Entre Compas". 😭🤣



Ojo cómo acomodaron todas sus botanitas e incluyeron a los patrocinadores. Mentes de tiburón y charalito 🤣👼🤏🏼#LCDLFMx3 #LaCasaDeLosFamososMx

La semana pasada, Adrián Di Monte se convirtió en el segundo eliminado del programa, aunque algunos aseguran que fue un error de la producción. Por otro lado, los conflictos entre los habitantes no han terminado.

En ese sentido, Alexis Ayala y Facundo han tenido discusiones entre ellos que dejan ver una desconexión, así como sucedió este martes entre Mar Contreras y Ninel Conde que se hablaron frente a frente.

A pesar de todo, algunos habitantes como Abelito tratan de mantener el buen humor y en general, buscan la forma de dar contenido divertido evitando por momentos las tensiones que se han formado y que no harán más que crecer en las próximas semanas del reality show.

