Alexis Ayala y Facundo tienen fuerte pelea en La Casa de los Famosos México 3 | VIDEO

Alexis Ayala y Facundo tuvieron una fuerte discusión este lunes en La Casa de los Famosos México 3, donde se desquitaron de lo ocurrido en el pasado posicionamiento en el que los artistas se enfrentaron con duros señalamientos entre ellos.

La pelea de Alexis y Facundo

Fue en la tarde que Facundo y Alexis Ayala tuvieron una conversación que rápidamente subió de nivel. En un inicio, el actor estaba platicando con Aaron Mercury de cómo en la mañana ayudó un poco a limpiar recogiendo basura en la cocina.

Alexis estaba hablando con Aarón de la basura, y Facundo como siempre de metido y se nota que sigue atacado por el comentario de cacarear el huevo y según lo tiene todo y yo veo que envidia a los influencer.#LaCasaDeLosFamososMx#LaCasaDeLosFamososMx3#LCDLFMX#LCDLFMX3 pic.twitter.com/qiUgH9OVVU — Javier G (@soyjavier___) August 11, 2025

En ese momento, el comediante intervino al decir “hablando de cacarear el huevo, ¿no?“ en referencia a lo que dijo el pasado domingo el histrión de cómo era importante no presumir y ser engreído con los logros o acciones que tenías.

“Hay que dejarle saber a la gente que dice que no haces nada lo que haces”, aclaró Alexis, a lo que su contraparte argumentó que él es bastante activo en las tareas de la casa, pero no avisa.

“Solo hazlo y siéntete orgulloso”, dijo Facundo. Por su parte, Ayala replicó: “Exacto, pero no estoy hablando contigo para empezar, estaba hablando con Aaron”, respondió de manera contundente.

Por su parte, el conductor se quejó de que el habitante de cuarto Noche ya ha hablado mucho de lo que hace o no en la casa por el día de hoy, ante lo que Alexis le dijo “estás muy al pendiente de lo que hago”.

“Lo dices al lado mío. Me doy cuenta de tu necesidad de aprobación y no es necesario cacarearlo”, le dijo el comediante, dejando ver que le molestaba bastante que Alexis hablara de lo que hace en la casa.

Por su parte, ‘El Mister’ expresó: “Ya te dije que eres Gollum, oscuro y avaricioso”, ante lo que Facundo negó desear nada porque “ya lo tiene todo”.

El momento generó nuevas tensiones en La Casa de los Famosos México 3, aunque algunos habitantes decidieron tomar la situación a broma y comenzar a decir qué cosa iban a hacer a continuación.

Por su parte, en redes sociales comenzaron los comentarios divididos, algunos que apoyan a Facundo y otros que lo señalan por estar buscando crear conflicto y pelea por estar molesto por lo que le había dicho hace poco Alexis Ayala.

Algunos de los comentarios son: