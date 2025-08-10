Alexis Ayala humilla a Ninel Conde y ella estalla: ‘Débil como ser humano’ | VIDEO

Alexis Ayala demostró porqué es un viejo lobo de mar este fin de semana con los posicionamientos de La Casa de los Famosos México 3, pues arrastró a Ninel Conde y al resto de quiénes se posicionaron detrás de él esta semana.

Si bien muchos criticaban a Alexis Ayala por estar dormido gran parte del día en La Casa de los Famosos México 3, dejó claro que tiene colmillo y sus pensamientos claros y decisivos por uno a uno, reaccionar de manera adecuada a los posicionamientos que tenía.

Alexis está noche:

• Se chingó a Facundo en 20 segundos

• Les dijo perros falderos a Shiky y a Mariana

• Hizo emputar machin a Ninel



Y al finalizar en cada posicionamiento el señor Ayala:#LaCasaDeLosFamososMx

No solo respondía de manera controlada y bien definida, ya que también aprovechaba para a cada uno de ellos, lanzar un comentario en contra de Ninel Conde, pidiendo a los aliados de la cantante que no se dejaran llevar por ella y tomaran decisiones por si solos.

Alexis Ayala humilla a Ninel Conde

La actriz fue la última en posicionarse. En un inicio, de manera tranquila ella admitió que admira al artista, su carrera intachable y su capacidad de oratoria, además de admitir que en la primera semana le agradó su comportamiento.

Sin embargo, asegura que las cosas cambiaron en la segunda semana. “Vi un hombre con la energía baja, irritable, lanzando comentarios al aire un tanto hirientes. Me hicieron sentir incómoda y causaron un ambiente hostil. Siento que tienes una tolerancia muy baja a la frustración”, le dijo ella.

Por su parte, él se mostró imperturbable y contundente al indicarle: “No reflejes en mi tu debilidad. Tú no pudiste con la nominación”, recordó él al mencionar que “El Bombón” mostró enojo cuando salió nominada en la primera semana del programa.

Sobre ello, Ayala mencionó que como nominados “son la persona a derrotar”, lo que no denota debilidad sino todo lo contrario. Además, mencionó que si se alejó fue para comprender más el cómo jugar en la casa.

“Lo único que vas a tener de mi es respeto Ninel, estás donde estás porque eres inteligente. Fuerte como artista, pero a veces débil como ser humano, no te permitas vencerte”, le sentenció el actor de manera contundente.

Por su parte, Conde se mostró visiblemente molesta por el comentario y le pidió “ojalá hables así cuando estemos solo nosotras”, ante lo que él aseguró que así era y que incluso se encontraba grabado. “No está grabado. No estoy enojada. Aplauso a tu personaje, tienes diez puntos, en la vida real no eres así”, dijo mientras se alejaba.

Los Internautas reaccionaron impresionados ante el posicionamiento contundente con el que se defendió Alexis Ayala frente a Ninel Conde. Algunos de los comentarios fueron:

“La que se enoja pierde y Ninel acabó su posicionamiento ATACADÍSIMA“.

“¿Se le enchuecó la cara o así la traía?"

“Arrastrada a Ninel”.

"A lo mejor Alexis sea quien se vaya, pero tenemos que reconocer que acabó a todos“.