Ninel Conde llora por mensajes contra ella: ‘No quiero avergonzar a mis hijos’ | VIDEO

Ninel Conde rompió en llanto después de que sus dos grandes aliadas, Mariana Botas y Elaine Haro, recibieron carritos del exterior donde les aconsejaban alejarse de ella en La Casa de los Famosos México 3.

El mensaje provocó un fuerte impacto entre los habitantes del reality show, pues expone para ellos que es posible que Ninel Conde junto con sus aliados, no son el equipo vencedor de La Casa de los Famosos México 3 que ellos esperaban ser.

Si quieren dejar sola a Ninel háganlo al final la odian por nada ella no hizo nada malo se pasan humanos humanos 💔💔 #NinelConde #elaineharo #LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMx3 #LCDFMX3 pic.twitter.com/bmkH17ycJd — viviendo positivo (@chicovih) August 10, 2025

Y es que el comentario del exterior abrió las dudas entre los famosos. Por ejemplo, Elaine Haro rompió a llorar en los vestidores al darse cuenta de que quizás su equipo es el menos favorito, algo que puede implicar un enorme riesgo en su carrera.

Ninel Conde llora tras mensajes contra ella

En una conversación con Facundo, Ninel admitió que estaba sorprendida por la situación, al no saber con certeza qué es lo que hizo para ganarse el desprecio de la audiencia, al dejar ver que se encontraba un poco estresada por ello.

Sobre ello, ambos admitieron que “crear caos” es más fácil y que es muy complicado el crear y ser creativo dentro del programa, al asegurar que fuera del reality, no hay momento para el aburrimiento.

Posteriormente, la mujer se desahogó, ya con Shiky y Dalilah Polanco en la conversación: “No quiero estar cagándola y que mis hijos vean que lo estoy haciendo mal”, comentó sobre lo presionada que se siente sobre la imagen que quiere proyectar a sus pequeños.

“No quiero avergonzar a mis hijos de verdad. Mi hija la ha pasado difícil de chiquita, la molestaban”, añadió al recordar como esto ha provocado que su hija no quiera estar en el ojo el público.

Después de ello, la pudimos ver entrenar sola mientras el resto de los habitantes comían, mientras parecía estar pensando en la situación que enfrentaba con los mensajes del exterior que podrían hacer que cambie su estrategia en el juego.

A pesar de todo, la audiencia no se encuentra completamente convencida sobre la situación y no creen en el llanto de Ninel Conde, aunque otros siguen apoyando a la habitante de La Casa de los Famosos México 3.

Te dejamos algunas de las reacciones: