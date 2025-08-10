Aldo de Nigris y Abelito esconden la comida y desatan caos en La Casa de los Famosos México 3 | VIDEO

Aldo de Nigris y Abelito esconden la comida y desatan caos en La Casa de los Famosos México 3

Abelito y Aldo de Nigris son una de las mancuernas más queridas en La Casa de los Famosos México 3, quienes han destacado por su buen humor y ahora, decidieron jugar con el resto de los habitantes sin que casi nadie más se enterara.

Abelito y Aldo de Nigris esconden la comida en La Casa de los Famosos México 3

En la noche antes de dormir, Aldo de Nigris y Abelito aprovecharon que el resto de los habitantes estaban dormidos para comenzar a jugar bromas. En ese sentido, tomaron cepillos y calcetas que congelaron.

Sin embargo, su idea más loca fue cuando decidieron tomar la carne del refrigerador y moverla a otro lado. Ambos la llevaron al refrigerador de jugos que se encontraba lejos del área de comida, para asegurarse de que fuera difícil de encontrar pero que tampoco se echara a perder.

Cabe recordar lo importante que son los alimentos en el programa, pues muchas veces la falta de comida es lo que hace que los participantes se encuentren más irascibles y provoque así fuertes enfrentamientos que perturban la paz del programa, parte de la estrategia del mismo para mantener un ambiente de tensión.

Habitantes reaccionan a la falta de comida

Lo que en un inicio debió ser un momento de diversión, pronto generó preocupación entre los habitantes, que al darse cuenta de que faltaba la carne en el refrigerador, se mostraron inquietos y hasta culparon a la producción de haberse llevado la comida para hacerlos estar más tensos.

Dalilah Polanco fue de las primeras que se dio cuenta de la falta de alimento, pues ella es quien organiza todo. De este modo, se convocó a una reunión donde se cuestionaron cuál sería su curso de acción por la falta de comida. De este modo, buscaban organizar cómo tendrían que comer en los próximos días para que puedan alimentarse de manera correcta.

Por su parte, los que realizaron la polémica broma llegaron a mostrar preocupación por lo sucedido, aunque también se mostraban divertidos por las reacciones de sus compañeros a lo largo del día, que poco a poco fueron descubriendo sus bromas.

Así descubrieron el escondite de Aldo y Abelito

Fue entre todos los habitantes que terminaron por descubrir dónde habían escondido Aldo y Abelito la carne que era para todos. Si bien no a todos les pareció algo gracioso, otros destacaron que “es solo un juego” al pedir que no se molestaran por la situación.

De ese modo, terminó la broma de ambos participantes en La Casa de los Famosos México 3, que desató caos y polémica entre todos y dividió opiniones incluso entre el público, quiénes llegaron a criticar por la preocupación que generó la desaparición de la comida.