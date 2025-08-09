Leticia de Nigris Guajardo, mejor conocida como Letty de Nigris, es una figura fundamental dentro de una de las familias más reconocidas de Monterrey, Nuevo León. Aunque suele mantener un perfil bajo, es la hermana mayor de personalidades como Poncho de Nigris, conocido conductor e influencer, del exfutbolista Aldo de Nigris, y del tristemente fallecido Antonio “Tano” de Nigris.Con la participación de su hijo Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos México 3, en redes sociales ha surgido interés por el joven influencer y la identidad de su familia.
¿Quién es Leticia, la mamá de Aldo de Nigris, y a qué se dedica?Originaria de Monterrey, Letty formó su propia familia junto a Jaime Tamez, con quien tuvo tres hijos: Aldo Tamez de Nigris, que participa actualmente en La Casa de los Famosos México 3; Andrea Tamez de Nigris, popular creadora de contenido en TikTok; y Alejandro Tamez de Nigris, de quien se sabe poco públicamente.
A pesar del legado mediático de sus hermanos, Leticia ha preferido mantenerse alejada de los reflectores. Sin embargo, ha tenido breves apariciones en medios locales y redes sociales, especialmente apoyando a su hijo Aldo durante su participación en el reality. Su dedicación familiar y su discreción publicitaria contrastan con las polémicas que ha protagonizado en medios ocasionalmente. Sin embargo, Letty de Nigris se muestra como una persona muy discreta.No obstante, junto a su mamá, Leticia Guajardo o doña Alegría, comparte recetas donde demuestran su talento en la cocina. Los videos se suben en el canal de YouTube de Lety Alegria, en la sección Cocinando con las De Nigris.
También ha compartido en su cuenta de Instagram que disfruta de pintar y restaurar piezas de arte, pero no se sabe si es su ocupación principal.