¿Quién es Leticia, la mamá de Aldo de Nigris, y a qué se dedica?

Leticia de Nigris Guajardo, mejor conocida como Letty de Nigris, es una figura fundamental dentro de una de las familias más reconocidas de Monterrey, Nuevo León. Aunque suele mantener un perfil bajo, es la hermana mayor de personalidades como Poncho de Nigris, conocido conductor e influencer, del exfutbolista Aldo de Nigris, y del tristemente fallecido Antonio “Tano” de Nigris.Con la participación de su hijo Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos México 3, en redes sociales ha surgido interés por el joven influencer y la identidad de su familia.

¿Quién es Leticia, la mamá de Aldo de Nigris, y a qué se dedica?